Московські аеропорти знову масово затримують рейси

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Москві оголошувався план «Килим»

Щонайменше 13 рейсів затримано та чотири скасовано у трьох московських аеропортах – «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Наразі про причини рейсів не повідомляється, хоча моніторингові канали писали, що в Москві оголошувався план «Килим». Наразі ця інформація потребує уточнення.

Зазначимо, що останнім часом почастішали випадки, коли московські аеропорти змушені затримувати або навіть масово скасовувати рейси. Це пов’язано з тим, що російська столиця потерпає від атак безпілотників.

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Нагадаємо, що в ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.