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Агія Загребельська українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Як працює магія «Міжнародних спонсорів війни»?

glavcom.ua
Міжнародні бізнеси мають розуміти всі ризики від співпраці з росіянами
фото з відкритих джерел

Новий інструмент вільних людей вільного світу, народжений в Україні

Питання, що найчастіше я чую на різних мовах з різних куточків світу.

Все просто:

Пряма демократія

Роль держави зведена до нуля – опублікувати дані.

Далі, кожен приймає власне рішення чи мати стосунки з тими, хто спонсорує російську війну.

Жодних зобовʼязань, лише цінності, свобода та вибір кожного.

Репутація

Так, в сучасному світі вона коштує багато. Мінус $2,5 млрд – найбільший поки результат по падінню ціни акцій.

Самоорганізація

Мільйони людей на різних континентах обʼєднуються навколо цінностей. Організовують акції, дають коментарі ЗМІ, надсилають листи, роблять аналітику та розʼяснення.

Витрачають свій власний час та ресурси, щоб не дозволити великим корпораціям фінансувати мʼясників.

Це новий інструмент вільних людей вільного світу, народжений в Україні.

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Теги: демократія фінансування тероризм бізнес санкції

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Агія Загребельська

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