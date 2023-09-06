Як працює магія «Міжнародних спонсорів війни»?

Міжнародні бізнеси мають розуміти всі ризики від співпраці з росіянами

Новий інструмент вільних людей вільного світу, народжений в Україні

Питання, що найчастіше я чую на різних мовах з різних куточків світу.

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Все просто:

Пряма демократія

Роль держави зведена до нуля – опублікувати дані.

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Далі, кожен приймає власне рішення чи мати стосунки з тими, хто спонсорує російську війну.

Жодних зобовʼязань, лише цінності, свобода та вибір кожного.

Репутація

Так, в сучасному світі вона коштує багато. Мінус $2,5 млрд – найбільший поки результат по падінню ціни акцій.

Самоорганізація

Мільйони людей на різних континентах обʼєднуються навколо цінностей. Організовують акції, дають коментарі ЗМІ, надсилають листи, роблять аналітику та розʼяснення.

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Витрачають свій власний час та ресурси, щоб не дозволити великим корпораціям фінансувати мʼясників.

Це новий інструмент вільних людей вільного світу, народжений в Україні.