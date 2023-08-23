Окупанти можуть посилити обстріли на День Незалежності: ЗСУ застерегли українців

Йдеться, зокрема, про ракетні та авіаційні удари

Російські загарбники можуть вдатися до інтенсивніших обстрілів території України на День Незалежності 24 серпня. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

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«Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій», – сказав він.

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Йдеться, зокрема, про ракетні та авіаційні удари. Тож Наєв закликає усіх українців у разі повітряної тривоги проходити в укриття.

Командувач Об’єднаних Сил підкреслив, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина, «щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими».

Раніше розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України. Також у розвідці не виключають, що атака може тривати кілька днів у кілька хвиль.

Триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.