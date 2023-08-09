Неспокійно на Далекому Сході РФ. Місцеві заявляють про вибухи біля військової бази
Співробітники ФСБ наказали мешканцям не розповідати про вибухи вночі
У російському Владивостоці у ніч проти 9 серпня пролунали вибухи у районі воєнно-морської бази. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Уночі у місцевих Telegram-каналах жителі розповіли, що чули вибухи, після чого викликали на місце подій поліцію, пожежників та ФСБ.
У пресслужбі Східного військового округу заявили, що в місті нібито пройшло тренування корвету «Гучний».
Місцевий політик Максим Чихунов написав пост про те, що співробітники ФСБ наказали мешканцям не розповідати про подію.
«Вранці приїжджали співробітники ФСБ, опитували нас. Сусідці сказали нікому не говорити про те, що сталося. Ми фото намагалися зробити, але у нас там дерева і нічого не видно було. Ну і пізно вже ми прокинулися від цього вибуху. Після запах був сильний, ніби пластмаса горить, і все», – розповіли очевидці.
Нагадаємо, що в ніч на 9 серпня російські сили протиповітряної оборони нібито збили на околицях столиці РФ два бойові безпілотники. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.
«Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один – у районі Домодєдово, другий – у районі Мінського шосе», – сказав він.
Інформації про постраждалих від падіння уламків наразі немає.
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