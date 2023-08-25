Мати Кадирова і низка викрадачів українських дітей потрапили під санкції США
Під санкції потрапили переважно посадовці, причетні до депортації українських дітей
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти матері Кадирова, директора дитячого табору «Артек» в окупованому Криму Костянтина Федоренка та інших російських посадовців. Про це повідомило міністерство фінансів США.
Під санкції потрапили переважно посадовці, причетні до депортації українських дітей.
Зокрема, у чорному списку:
- Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини у Калузькій області;
- Ірина Черкасова уповноважена з прав дитини в Ростовській області;
- Галина П'ятих – уповноважена з прав дитини в Білгородській області;
- Олена Шапурова – ставлениця російської влади, відповідальна за освіту в окупованих районах Запорізької області;
- дитячий табір «Артек» і його директор Костянтин Федоренко;
матір Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та очолюваний нею фонд імені Ахмата Кадирова;
- керівник уряду Чечні Муслім Хучієв;
- уповноважений з прав людини у Чечні Мансур Солтаєв
- Замід Чалаєв – очільник «спецполку поліції» очільника Чечні Рамзана Кадирова;
Володимир Коваленко – керівник «Юнармії» в окупованому Севастополі;
- Володимир Нечаєв – ректор Севастопольського державного університету.
Нагадаємо, що на днях Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили чотири людини, а також низка російських банків, підприємств віськово-промислового комплексу і ядерного сектора.
До слова, США стурбовані тим, що Туреччина допомагає обходити Росії санкції Заходу. Країну вже попереджають про можливі обмеження.
Раніше Канада запровадила санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб.
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