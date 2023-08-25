Мати Кадирова і низка викрадачів українських дітей потрапили під санкції США

Під санкції потрапили переважно посадовці, причетні до депортації українських дітей

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти матері Кадирова, директора дитячого табору «Артек» в окупованому Криму Костянтина Федоренка та інших російських посадовців. Про це повідомило міністерство фінансів США.

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Під санкції потрапили переважно посадовці, причетні до депортації українських дітей.

Зокрема, у чорному списку:

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Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини у Калузькій області;

Ірина Черкасова уповноважена з прав дитини в Ростовській області;

Галина П'ятих – уповноважена з прав дитини в Білгородській області;

Олена Шапурова – ставлениця російської влади, відповідальна за освіту в окупованих районах Запорізької області;

дитячий табір «Артек» і його директор Костянтин Федоренко;

матір Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та очолюваний нею фонд імені Ахмата Кадирова;

матір Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та очолюваний нею фонд імені Ахмата Кадирова; керівник уряду Чечні Муслім Хучієв;

уповноважений з прав людини у Чечні Мансур Солтаєв

Замід Чалаєв – очільник «спецполку поліції» очільника Чечні Рамзана Кадирова;

Володимир Коваленко – керівник «Юнармії» в окупованому Севастополі;

Володимир Коваленко – керівник «Юнармії» в окупованому Севастополі; Володимир Нечаєв – ректор Севастопольського державного університету.

Нагадаємо, що на днях Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили чотири людини, а також низка російських банків, підприємств віськово-промислового комплексу і ядерного сектора.

До слова, США стурбовані тим, що Туреччина допомагає обходити Росії санкції Заходу. Країну вже попереджають про можливі обмеження.

Раніше Канада запровадила санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб.