В Україну заходить найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи

«Ефект Раянейр» на Ваших очах розпочався в галузі автобусних перевезень

Пам’ятаєте 2018?

Це минулий рік. Коли нам нарешті вдалося продавити (це мабуть найкраще слово) реформу автобусних перевезень. Ми не змогли її провести до кінця, протидію такого рівня навіть я не очікував, але на рівні міжобласних перевезень та відкриття автостанцій вдалося запровадити правила чесної конкуренції, заявницький принцип, і суттєво спростити правила видачі маршрутів внутрішньо обласних, районних і міських перевезень.

Пам’ятаєте 2017? Тоді була спроба заходу FlixBus в Україну, але не дуже успішна через зарегульованість ринку і внутрішній опір.

Ми пообіцяли в 2018, що на нових шляхах України будуть сучасні великі автобуси з європейською якістю, безпекою і цінами.

З нас тоді сміялися...

Вітаю, з 11 червня, на другу річницю безвізу, найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи - в Україні.

Що це таке?

100 000 000 клієнтів

40 000 000 пасажирів у 2018 році

2 000 + маршрутів, 29 країн

350 000 рейсів щодня

Середня вартість квитка в Німеччині - 8,9 євро

Для чого це Україні?

Ми стали 29 державою світу, після країн ЄС і США, де FlixBus офіційно розпочав свою роботу, і 17 - де відкрився його офіс

1 200 співробітників його офісу включає і представництво в Харкові, де розробляються сучасні ІТ-рішення для компанії. І це не останні новини

Українські перевізники мають шанс прямої співпраці з провідною світовою компанією, дотримуючись високих німецьких стандартів і вимог до якості і безпеки перевезень

Ми створюємо нові робочі місця

І, найголовніше, українці мають можливість подорожувати автобусом з України по всій Європі дешево, комфортно, з Wi-Fi і біотуалетом на борту.

Цього року з п’яти українських міст в п`ять держав ЄС рушать перші такі автобуси. Цього року компанія хоче запустити перші міжобласні маршрути в Україні.

Ціни стартують від 5 євро

Подорожуйте.

Пізнавайте Україну і світ.

Ми дбаємо про Вашу безпеку, комфорт, хочемо і робимо, аби кожна Ваша подорож була зручною і недорогою. Щоб поїздки стали буденністю, а не єдиною подією всього життя, коли 70% українців ніколи не виїжджають за межі власної області чи навіть району. І слухають популістів, що «в Європі набагато гірше».

Щоб до України хотіли і могли приїхати туристи, бізнес, молодь. Відпочити і понести про нас славу по всьому світу. Щоб не лише ми пишалися Україною

Так, це лише початок. Але щоб початок відбувся, «хтось» потратив три роки життя, вислуховуючи прокльони, звинувачення і зради

Подякуйте Viktor Sasin і команді Міністерство інфраструктури України - це їх заслуга. І, до речі, Oleksiy Honcharuk і Alex Kava теж

«Ефект Раянейр» на Ваших очах розпочався в галузі автобусних перевезень.

Сподіваюся, що Уряд і Парламент зможе створити гідні умови для виробників автобусів, в тому числі електробусів, в Україні, забезпечить ефективні лізингові програми для українських автобусних компаній і знизить фактично загороджувальні мита для імпортного транспорту.

Все в наших руках.

Дорога в тисячу кілометрів починається з першого кроку...

Джерело: блог Володимира Омеляна

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