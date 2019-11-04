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    На Вінниччині відкрили тендери на ремонт доріг

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    На Вінниччині відкрили тендери на ремонт доріг

    Загальна сума тендерів 188 мільйонів

    Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області оголосила тендер на ремонт дороги О-02-08-06 Білопілля – Вівсяники. 

    Майбутній підрядник має демонтувати старе покриття, влаштувати декілька шарів асфальту на подушці з щебенево-піщаної суміші й бітуму, укріпити узбіччя та облаштувати 500 метрів бар’єрного огородження.

    Довжина цього відрізку шляху: 10 кілометрів 978 метрів. Кошторисна ціна ремонту — 114 мільйонів 938 тисяч гривень.

    Того ж дня, 1 листопада, Служба автодоріг оголосила ще один тендер: на поточний середній ремонт дороги О-02-03-01 Вінниця – Гнівань – Тиврів.

    Від підрядника також вимагатимуть демонтаж старого покриття і укладку нового асфальту. Крім того, вздовж цього шляху потрібно буде облаштувати зупинки громадського транспорту, тротуари і 90 «квадратів» тактильної плитки для маломобільних груп населення.

    Протяжність цієї ділянки — 3,3 кілометра. Кошторисна вартість: 73 мільйона 792 тисяч гривень.

    Джерело: Вінницька хвиля

    дороги Вінниця ремонт тендер
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