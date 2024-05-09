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Історик пояснив, чому фраза «діди воювали» стала мемом

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Історик пояснив, чому фраза «діди воювали» стала мемом
Росіяни кажуть «діди воювали», але мовчать про те, що мільйон їхніх дідів добровільно вступив в армію Гітлера
фото з відкритих джерел

Алфьоров: «За фразою «діди воювали» у росіян завжди стоїть фраза «можем повторіть»

Фраза «діди воювали» є пропагандистським штампом у Росії, оскільки поряд у росіян завжди стоїть фраза «можем повторіть» – в парі вони мають не тільки недолугий вигляд, але й ображають пам'ять тих, хто воював в Другій Світовій Війні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів історик Олександр Алфьоров.

Історик наголосив, що ніхто не скасовує пам'ять дідів, батьків та прадідів ніхто не скасовує. В той самий час він зазначив, що велика перемога у Другій Світовій – це про колосальну трагедію, яка відбувалася у всьому світі з 1939 по 1945 роки, і після перемоги союзників 8 травня світ почав нову сторінку історії, яка про те, як жити в мирі.

«У ці дні в усьому світі згадують колосальні жертви, до яких призвела ця війна, але не вип’ячують мілітарну складову, не намагаються на ній побудувати політичні дивіденди. Гасло про те, що діди воювали, – справедливе. Але це гасло стало одним із ідеологічних, пропагандистських штампів в Російській Федерації, бо за фразою «діди воювали» завжди стоїть фраза «можем повторіть». І в цій парі ця фраза має не тільки недолугий вигляд, а й ображає пам'ять тих, хто реально воював в Другій Світовій Війні», – заявив Алфьоров.

За словами історика, фраза «діди воювали» є штучною, оскільки росіяни нею позначають той факт, що діди воювали в Червоній Армії. Водночас, додав Алфьоров, вони не згадують про те, що близько мільйона їхніх дідів добровільно пішли воювати проти комуністів в армію Гітлера.

Історик пояснив, чому фраза «діди воювали» стала мемом фото 1

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у селі Ягідне на Чернігівщині записав звернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час окупації в березні 2022 року російські загарбники майже місяць утримували всіх жителів села у шкільному підвалі. 350 дорослих і дітей були без їжі, води та ліків. На кожну людину – менш ніж квадратний метр: їм доводилося спати сидячи чи стоячи.

Учора, 8 травня 2024 року, Україна вперше відзначала 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей.

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Теги: Друга світова війна росіяни перемога війна Олександр Алфьоров

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