Історик пояснив, чому фраза «діди воювали» стала мемом

Алфьоров: «За фразою «діди воювали» у росіян завжди стоїть фраза «можем повторіть»

Фраза «діди воювали» є пропагандистським штампом у Росії, оскільки поряд у росіян завжди стоїть фраза «можем повторіть» – в парі вони мають не тільки недолугий вигляд, але й ображають пам'ять тих, хто воював в Другій Світовій Війні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів історик Олександр Алфьоров.

Історик наголосив, що ніхто не скасовує пам'ять дідів, батьків та прадідів ніхто не скасовує. В той самий час він зазначив, що велика перемога у Другій Світовій – це про колосальну трагедію, яка відбувалася у всьому світі з 1939 по 1945 роки, і після перемоги союзників 8 травня світ почав нову сторінку історії, яка про те, як жити в мирі.

«У ці дні в усьому світі згадують колосальні жертви, до яких призвела ця війна, але не вип’ячують мілітарну складову, не намагаються на ній побудувати політичні дивіденди. Гасло про те, що діди воювали, – справедливе. Але це гасло стало одним із ідеологічних, пропагандистських штампів в Російській Федерації, бо за фразою «діди воювали» завжди стоїть фраза «можем повторіть». І в цій парі ця фраза має не тільки недолугий вигляд, а й ображає пам'ять тих, хто реально воював в Другій Світовій Війні», – заявив Алфьоров.

За словами історика, фраза «діди воювали» є штучною, оскільки росіяни нею позначають той факт, що діди воювали в Червоній Армії. Водночас, додав Алфьоров, вони не згадують про те, що близько мільйона їхніх дідів добровільно пішли воювати проти комуністів в армію Гітлера.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у селі Ягідне на Чернігівщині записав звернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час окупації в березні 2022 року російські загарбники майже місяць утримували всіх жителів села у шкільному підвалі. 350 дорослих і дітей були без їжі, води та ліків. На кожну людину – менш ніж квадратний метр: їм доводилося спати сидячи чи стоячи.

Учора, 8 травня 2024 року, Україна вперше відзначала 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей.