З терористами Росії спільну мову знаходити простіше, ніж з пристойними країнами

Посол Росії в Афганістані назвав талібів «адекватними мужиками»

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Движение Талибан признано в России террористической организацией. Я обязан сказать эти слова, а для верности лучше еще дать это сноской со звездочкой *. Чтобы потом проблем не было ни у меня, ни у редакции. Эх, вот был бы я послом России в Афганистане! Тогда ни звездочек, ни скобочек, ни оговорок и реверансов мне бы не понадобилось. Посол Дмитрий Жирной в первый же день захвата столицы Афганистана вещал, как похорошел Кабул при новой власти – буквально моментально!

Аналогичные случаи бывают, когда мужчина видит девушку невероятной красоты и сразу сходит с ума от восторга. Террористам надо было как-то сильно постараться, чтобы произвести такое же неизгладимое впечатление на Посла Российской Федерации. Жирнов назвал их «адекватными мужиками» и действительно влюбился с первого взгляда в этих бородачей с «калашами». Зачем при этом Россия участвует в эвакуации людей из Афганистана, если «мужики» такие «адекватные», я не очень понимаю. И, наконец, из свежего: бойцов, которые не хотят подчиняться талибам в Панджшере, товарищ Жирнов назвал мятежниками.

В общем, мне тут, конечно, нужна помощь юриста, чтобы он подсказал, является ли все это оправданием терроризма, разновидностью экстремизма, или экстремисты у нас только Навальный или Шлосберг? У меня от всего этого два ощущения. Первое ощущение, что в министерство иностранных дел людей набирают на каком-то рынке, судя по стилю общения. Вспомните покойного Чуркина, или Сафронокова, Марию Захарову, теперь вот этот безвестный до недавнего времени посол Жирнов. А сколько еще бриллиантов скрыто в посольствах и консульствах! Когда страна ведет себя, как базарная торговка, то и дипломатия у нее такая же базарная. А второе ощущение состоит в том, что с террористами нам общий язык находить как-то проще, чем с приличными странами. Потому что приличные страны у нас все подряд записаны в русофобы, а всякая шантрапа – как раз наши союзники. Проблема, правда, в том, что те же талибы дружить с нами не собираются. Хотя попользоваться нами, дураками, не откажутся.

Джерело: Эхо Москвы

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