Терористичний «Талібан» хоче заборонити слухати музику на публіці

Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула

В ісламі музика заборонена

Терористичне угрупування «Талібан» планує заборонити прослуховування музики на публіці. Про це завив представник Талібану Забіулла Муджахід в інтерв'ю The New York Times.

«Музика заборонена в ісламі, але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не слухати музику - ред.), замість того, щоб тиснути на них».

Ймовірно, 43-річний Муджахід стане міністром інформації та культури.

Він сподівається, що Талібан встановить хороші відносини з міжнародним співтовариством, говорячи про співробітництво в боротьбі з тероризмом і скорочення кількості біженців на Захід.

Відзначається, що він прагнув прищепити більш терпимий образ Талібану, але Муджахід підтвердив, що музика буде заборонена на публіці.

Нагадаємо, представник радикального руху «Талібан» Забіулла Муджахід поскаржився на те, що західні країни разом зі своїми громадянами евакуюють з Афганістану місцевих кваліфікованих фахівців.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, країни Великої сімки вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях.

Тим часом колишній президент США Дональд Трамп назвав захоплення Афганістану талібами найбільшим військовим приниженням Сполучених Штатів.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.