Трамп бачить в Україні джерело компромату на своїх конкурентів

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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Зеленському доведеться терпеливо чекати на той момент, коли Трамп перестане загравати з Путіними і зрозуміє цінність України

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Самое неприятное в поездке президента Украины Зеленского в США - это публичное предложение президента Трампа обратить внимание на скрытую доброту, историческую и миротворческую роль президента России Путина, который для всего мирового сообщества отличается крайне низким уровнем геополитической ответственности за свои действия по всему миру.

Тот факт, что на встрече Трампа и Зеленского американский президент публично предложил Украине выяснять все отношения исключительно с президентом России Путиным глубоко шокировала международную общественность. Это безответственное и неприятное предложение, злого и усталого от внутриполитической борьбы американского президента Трампа. Тем более, что его далекий «заклятый друг» –Путин, все равно, уже ничем помочь ему не может в борьбе за второй срок президента США.

Даже если молодой президент Украины Зеленский еще не подозревает, что он является верховным представителем Украины, которая является жертвой агрессии России, а Путин-преступником, развязавшим войну между двумя братскими народами, то американский президент не должен был так цинично и открыто предлагать встречаться и решать все проблемы, отдельно от мирового сообщества, жертве-Украине и агрессору-России.

Как правило, жертва преступления и преступник могут и должны встречаться лишь в зале суда, в кабинете у следователя на очной ставке или на международных переговорах и арбитраже, но не прямо. Ибо, очередная встреча, без свидетелей и норм, жертвы и преступника, как правило, приведет к ухудшению положения жертвы и уменьшению вины преступника. Прямая встреча Зеленского и Путина не принесет успеха, ни Украине, ни ее президенту Зеленскому. Тем более, что Россия всегда представит ситуацию так, что Украина окажется в проигрыше, тем более президент Зеленский.

Поэтому можно понять шок неопытного политика Зеленского, который вдруг слышит на весь мир публичный совет президента США Трампа, что все свои болезненные проблемы решайте с Путиным и не втягивайте нас в ваши славянские конфликты. Этот скандальный совет Трампа говорит о том, что американский президент пока еще не осознал до конца национальных интересов США и места Украины в системе американской и европейской безопасности.

Трамп рассматривает Украину исключительно как источник компромата на своих политических противников для внутриполитической борьбе за власть и как поле воздействия Путина на Восточную Европу. Поэтому Зеленскому придется терпеливо ждать пока нынешний президент США Трамп перестанет опираться или заигрывать с Путиным и поймет ценность Украины не только как средство борьбы против угрозы его импичмента, но и ее перспективную роль в системе международной безопасности.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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