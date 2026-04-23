Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
РФ втратила військовий потенціал
фото: eaworldview.com

Голова ЦПД заявив, що Москва не має ресурсів для повномасштабних бойових дій і веде інформаційну кампанію залякування Європи

Росія наразі не має достатніх ресурсів для ведення повномасштабної війни проти країн Балтії. Такий висновок озвучив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву у Telegram.

За словами Коваленка, гібридні провокації Росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито «плани Заходу захопити Калінінград» є частиною масштабної інформаційної кампанії.

Він підкреслив, що такі дії формують «інфошум», спрямований на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків. «До 2028 року у РФ не буде ресурсів на повноцінну війну в Балтії», – зазначив Коваленко. Він також додав, що гібридні провокації, зокрема у повітряному просторі, вже розпочалися і можуть тривати надалі.

Раніше російська пропаганда поширювала твердження про те, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах у районі Санкт-Петербурга.

Крім того, у Росії заявляли про «попередження» державам Балтії. Міністерство оборони РФ також публікувало перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства, пов’язані зі спільним з Україною виробництвом безпілотників, натякаючи на можливі «заходи у відповідь».

Нагадаємо, що Франція та Польща планують провести спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, під час яких відпрацьовуватимуть елементи ядерного стримування. Маневри відбудуться найближчим часом у районі Балтійського моря та на півночі Польщі.

У їх межах французькі винищувачі Rafale, оснащені ракетами ASMP з ядерними боєголовками, виконуватимуть тренування з умовного застосування такого озброєння. 

Теги: Центр протидії дезінформації росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua