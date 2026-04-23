РФ втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року

Голова ЦПД заявив, що Москва не має ресурсів для повномасштабних бойових дій і веде інформаційну кампанію залякування Європи

Росія наразі не має достатніх ресурсів для ведення повномасштабної війни проти країн Балтії. Такий висновок озвучив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву у Telegram.

За словами Коваленка, гібридні провокації Росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито «плани Заходу захопити Калінінград» є частиною масштабної інформаційної кампанії.

Він підкреслив, що такі дії формують «інфошум», спрямований на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків. «До 2028 року у РФ не буде ресурсів на повноцінну війну в Балтії», – зазначив Коваленко. Він також додав, що гібридні провокації, зокрема у повітряному просторі, вже розпочалися і можуть тривати надалі.

Раніше російська пропаганда поширювала твердження про те, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах у районі Санкт-Петербурга.

Крім того, у Росії заявляли про «попередження» державам Балтії. Міністерство оборони РФ також публікувало перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства, пов’язані зі спільним з Україною виробництвом безпілотників, натякаючи на можливі «заходи у відповідь».

Нагадаємо, що Франція та Польща планують провести спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, під час яких відпрацьовуватимуть елементи ядерного стримування. Маневри відбудуться найближчим часом у районі Балтійського моря та на півночі Польщі.

У їх межах французькі винищувачі Rafale, оснащені ракетами ASMP з ядерними боєголовками, виконуватимуть тренування з умовного застосування такого озброєння.