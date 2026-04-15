Путін пов’язав падіння російської економіки з погодою

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: Reuters

За січень-лютий ВВП РФ скоротився на 1,8%

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що серед причин зниження ВВП Росії на початку року – календарні та погодні фактори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Диктатор пояснив, що «у січні цього року робочих днів було на два менше, ніж минулого року». У лютому, за його словами, було на один робочий день менше. «Це, звичайно, об’єктивні обставини, але очевидно, що далеко не тільки вони визначають ділову, інвестиційну активність у країні», – додав Путін.

Путін зазначив, що статистичні дані показують зниження економічної динаміки в Росії вже два місяці поспіль і за січень-лютий ВВП скоротився на 1,8%.

Нагадаємо, Російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

До слова, попри бадьорі звіти кремлівської пропаганди, реальний сектор економіки РФ занурюється у глибоку стагнацію. Навіть наближені до російської влади аналітичні центри змушені визнати: цивільні галузі промисловості стрімко скорочуються, малий бізнес масово вимирає, а державний борг зростає шаленими темпами.

Раніше у Росії працівники низки підприємств вийшли на страйки через тривалі затримки зарплат, які в окремих випадках не виплачували ще з кінця 2025 року. За даними розвідки, економічна ситуація в Росії різко погіршилася.

