Великоднє перемир'я: Кремль видав ініціативу України за свою і оголосив про рішення Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Режим тиші у зоні бойових дій має розпочатися о 16:00 11 квітня

Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Про це пише «Главком».

Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.

Відповідні розпорядження щодо зупинки наступальних та інших операцій на всіх ділянках фронту вже отримали керівник оборонного відомства Андрій Бєлоусов та очільник генштабу Валерій Герасимов. Російська сторона зазначила, що розраховує на аналогічні кроки у відповідь з боку України.

Раніше у Кремлі відреагували на заяви щодо можливого перемир’я на Великдень та поставили під сумнів наявність конкретної ініціативи з боку України. 

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не озвучив чіткої пропозиції щодо встановлення «режиму тиші».

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до різних форматів припинення вогню, зокрема і на період великодніх свят.

«Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята», – наголосив президент. Він також зазначив, що за короткий період перемир’я Росія не зможе суттєво посилити свої позиції.

Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що Україна демонструє готовність до переговорів, тоді як Росія не проявляє зацікавленості у припиненні вогню.

«Зеленський продовжує йти на поступки та демонструвати готовність України до дипломатичного діалогу та зобов'язань щодо безумовного припинення вогню, тоді як РФ продовжує демонструвати, що вона не зацікавлена в припиненні вогню чи в добросовісних переговорах щодо припинення війни», – йдеться у звіті.

Водночас голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що слова Зеленського «не слід сприймати серйозно».

