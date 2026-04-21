Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стовп диму видно за 300 км. Пожежа в Туапсе вийшла з-під контролю

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Дим сягнув Ставрополя. Пожежа в Туапсе триває
скріншот з відео

Супутники NASA зафіксували шлейф до Ставрополя, а осередки займання на НПЗ не вдається ліквідувати вже кілька днів

Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в російському Туапсе спричинила густий дим, який поширився більш ніж на 300 кілометрів. Про це повідомляє «Главком».

За даними NASA Worldview, шлейф диму від палаючих резервуарів із нафтою досяг території Ставрополя. Супутникові знімки підтверджують значне поширення продуктів горіння над регіоном. 

Водночас система моніторингу пожеж NASA FIRMS продовжує фіксувати активні осередки займання на території підприємства. Це свідчить про те, що резервуари з паливом і далі горять, а пожежу повністю не локалізовано.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що роботи з ліквідації пожежі тривають. Точні терміни її гасіння не називаються.

Раніше повідомлялося, що 16 квітня Служба безпеки України провела атаку на Туапсинський нафтопереробний завод та об’єкти нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе. У ніч на 20 квітня було завдано повторного удару по нафтовому терміналу, внаслідок чого виникла пожежа в резервуарному парку.

За даними Центру протидії дезінформації, станом на 21 квітня пожежа триває, що вказує на значні пошкодження інфраструктури.

Раніше також повідомлялося, що Туапсинський НПЗ майже повністю припинив роботу після ударів по портовій інфраструктурі, що унеможливило відвантаження нафтопродуктів.

Туапсинський НПЗ є одним із важливих експортних об’єктів Росії. Його потужності становлять близько 12 млн тонн нафти на рік, або приблизно 240 тисяч барелів на добу. Підприємство виробляє дизельне паливо, мазут, вакуумний газойль та інші нафтопродукти, більшість з яких постачається на зовнішні ринки.

Зупинка такого об’єкта може вплинути на експортні потоки російських нафтопродуктів, особливо на тлі вже існуючих обмежень і пошкоджень інфраструктури.

Теги: дрон росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua