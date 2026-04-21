Стовп диму видно за 300 км. Пожежа в Туапсе вийшла з-під контролю

Супутники NASA зафіксували шлейф до Ставрополя, а осередки займання на НПЗ не вдається ліквідувати вже кілька днів

Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в російському Туапсе спричинила густий дим, який поширився більш ніж на 300 кілометрів. Про це повідомляє «Главком».

За даними NASA Worldview, шлейф диму від палаючих резервуарів із нафтою досяг території Ставрополя. Супутникові знімки підтверджують значне поширення продуктів горіння над регіоном.

Водночас система моніторингу пожеж NASA FIRMS продовжує фіксувати активні осередки займання на території підприємства. Це свідчить про те, що резервуари з паливом і далі горять, а пожежу повністю не локалізовано.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що роботи з ліквідації пожежі тривають. Точні терміни її гасіння не називаються.

Раніше повідомлялося, що 16 квітня Служба безпеки України провела атаку на Туапсинський нафтопереробний завод та об’єкти нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе. У ніч на 20 квітня було завдано повторного удару по нафтовому терміналу, внаслідок чого виникла пожежа в резервуарному парку.

За даними Центру протидії дезінформації, станом на 21 квітня пожежа триває, що вказує на значні пошкодження інфраструктури.

Раніше також повідомлялося, що Туапсинський НПЗ майже повністю припинив роботу після ударів по портовій інфраструктурі, що унеможливило відвантаження нафтопродуктів.

Туапсинський НПЗ є одним із важливих експортних об’єктів Росії. Його потужності становлять близько 12 млн тонн нафти на рік, або приблизно 240 тисяч барелів на добу. Підприємство виробляє дизельне паливо, мазут, вакуумний газойль та інші нафтопродукти, більшість з яких постачається на зовнішні ринки.

Зупинка такого об’єкта може вплинути на експортні потоки російських нафтопродуктів, особливо на тлі вже існуючих обмежень і пошкоджень інфраструктури.