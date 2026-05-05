Настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру – МЗС Естонії

МЗС Естонії відреагувало на погрози РФ ударити по центру Києва

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна піддав різкій критиці чергову маніпуляцію Кремля щодо «перемир’я» на 8–9 травня. Естонський дипломат наголосив на абсурдності російських пропозицій, які супроводжуються прямим шантажем та погрозами масованих ударів по українській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Маргуса Тсахкна.

Напередодні Міністерство оборони РФ в односторонньому порядку оголосило про «режим тиші» на 8–9 травня. Проте цей крок супроводжувався відвертим терористичним ультиматумом: Москва пригрозила завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо проведення параду в Москві 9 травня буде якимось чином «зірвано».

Очільник естонської дипломатії у соцмережі X назвав дії Росії лицемірними. Він зауважив, що держава-агресор просить про припинення вогню заради власного «шоу», продовжуючи при цьому вбивати мирних українців.

«Саме зараз настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру, а не лише до символічних «святкувань», – заявив Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши тактику «подвійного удару» проти працівників ДСНС. Найбільш трагічні наслідки зафіксовано на Полтавщині, де окупанти вбили Героїв-рятувальників.

«Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально», – наголосив президент.

Володимир Зеленський звернув увагу на кричущий цинізм російського керівництва, яке намагається просити про «тишу» для власних пропагандистських святкувань, водночас посилюючи терор проти мирного населення.