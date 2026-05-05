Головна Світ Політика
search button user button menu button

Настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру – МЗС Естонії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру – МЗС Естонії
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна піддав різкій критиці чергову маніпуляцію Кремля
фото: Margus Tsahkna

МЗС Естонії відреагувало на погрози РФ ударити по центру Києва

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна піддав різкій критиці чергову маніпуляцію Кремля щодо «перемир’я» на 8–9 травня. Естонський дипломат наголосив на абсурдності російських пропозицій, які супроводжуються прямим шантажем та погрозами масованих ударів по українській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Маргуса Тсахкна.

Напередодні Міністерство оборони РФ в односторонньому порядку оголосило про «режим тиші» на 8–9 травня. Проте цей крок супроводжувався відвертим терористичним ультиматумом: Москва пригрозила завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо проведення параду в Москві 9 травня буде якимось чином «зірвано».

Очільник естонської дипломатії у соцмережі X назвав дії Росії лицемірними. Він зауважив, що держава-агресор просить про припинення вогню заради власного «шоу», продовжуючи при цьому вбивати мирних українців.

«Саме зараз настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру, а не лише до символічних «святкувань», – заявив Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши тактику «подвійного удару» проти працівників ДСНС. Найбільш трагічні наслідки зафіксовано на Полтавщині, де окупанти вбили Героїв-рятувальників. 

«Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально», – наголосив президент.

Володимир Зеленський звернув увагу на кричущий цинізм російського керівництва, яке намагається просити про «тишу» для власних пропагандистських святкувань, водночас посилюючи терор проти мирного населення.

Читайте також:

Теги: росія Естонія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обіцяні Україні F-16 від Норвегії не готові до бою
Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
8 квiтня, 19:20
За словами Зеленського, успішна робота дронарів та фахівців РЕБ на Близькому Сході додає Україні поваги на світовій арені
Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході
10 квiтня, 10:23
На Валдаї часто проводять час імовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти
Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
12 квiтня, 18:59
На підприємстві стався вибух техногенного характеру
На Казанському пороховому заводі в Росії стався вибух (відео)
14 квiтня, 21:00
Громадяни Росії відгукнулися на заклик українських ультрас
У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
15 квiтня, 12:22
Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
23 квiтня, 14:47
Україна отримала кредит ЄС: борг планують перекласти на РФ
Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою
23 квiтня, 18:44
Володимир Зеленський та Рафаель Гроссі домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану станції
Зеленський на зустрічі з Гроссі: Запорізька АЕС має повернутися під повний контроль України
26 квiтня, 18:51
Заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у Росії
Росія заборонила імпорт терміналів Starlink
1 травня, 11:29

Політика

Настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру – МЗС Естонії
Настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру – МЗС Естонії
«Росія показує своє справжнє обличчя терориста». МЗС відреагувало на атаку ворога
«Росія показує своє справжнє обличчя терориста». МЗС відреагувало на атаку ворога
Урядова партія Словаччини виступила проти вступу України в ЄС
Урядова партія Словаччини виступила проти вступу України в ЄС
Одна з країн НАТО розпочала військове навчання поблизу Росії
Одна з країн НАТО розпочала військове навчання поблизу Росії
Європі доведеться відновити діалог з Росією через позицію США – Стубб
Європі доведеться відновити діалог з Росією через позицію США – Стубб
Румунський парламент голосуватиме за недовіру уряду
Румунський парламент голосуватиме за недовіру уряду

Новини

Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua