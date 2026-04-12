Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

24 бригада за допомогою полонених окупантів перевірила, чи дотримується Росія перемир’я

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни під час перемир'я вбили своїх же перевдягнутих полонених на Донеччині
фото: скріншот із відео

Українські вояки переодягнули трьох російських полонених у нейтральну форму і провели «пробну евакуацію»

Окупанти атакували беззбройних бійців в смузі відповідальності 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила під час великоднього припинення вогню. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні 24 ОМБр.

Так, під час режиму тиші росіяни скерували FPV-дрони на трьох беззбройних поранених, які здійснювали евакуацію з позицій у Часовому Ярі Донецької області.

«Рухались від лінії зіткнення в тил, без зброї, з ознаками надання медичної допомоги, з палицями – відповідно конвенцій, умов припинення вогню. Подію зафіксовано на відео», – кажуть у бригаді.

Військові РФ побачили поранених без зброї та уразили їх безпілотниками, внаслідок чого всі троє загинули.

Однак, у 24 ОМБр зазначили, що «є нюанс»: насправді росіяни убили своїх же. Виявилося, що українські військовослужбовці бригади імені короля Данила переодягнули трьох російських військових, які раніше потрапили в український полон, у нейтральну форму одягу, і провели «пробну евакуацію».

Вони це зробили для того, щоб перевірити дотримання російською армією обіцянок про великоднє перемир’я та надалі знати, наскільки безпечно проводити евакуацію свого особового складу.

«Результат убив! Вони знищують своїх самі! Командування 70 МСД РФ не знає слова «честь»! І навіть не спроможне виконати обіцянки свого «вождя»!», – додали у 24 ОМБр імені короля Данила.

Внаслідок «операції» українських військових росіяни ліквідували трьох своїх – старшого сержанта Журавльова Станіслава (5 МСР 2 МСБ 28 МСП 70 МСД), рядового Чошева Олександра (74 ОІСБ 6 МСД) та молодшого сержанта Загрєбіна Андрія (9 ШР, 3 МСБ, 26 МСП).

Як відомо, російські війська вкотре порушили принципи гуманності та міжнародного права. 11 квітня близько 17:30 у районі населеного пункту Гуляйпільське ворог атакував групу поранених українських бійців, які перебували на етапі евакуації.

За наявною інформацією, противник застосував FPV-дрони для завдання ударів по людях. Попри будь-які розмови про «затишшя» чи «припинення вогню», окупанти продовжують прицільне нищення українців.

До слова, у Генштабі повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів fpv-дронами. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.

Теги: росія окупанти полон ворог відео Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua