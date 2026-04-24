Танкери РФ втекли від перевірок. Кораблі почали обходити води Швеції

Після посилення контролю 13 суден змінили маршрут і обрали обхід через Борнгольм

Танкери тіньового флоту Росії почали змінювати маршрути у Балтійському морі після посилення контролю з боку Швеції. Судна намагаються уникнути перевірок документів та огляду, які запровадила шведська влада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

З 7 квітня щонайменше 13 із 22 підсанкційних танкерів відмовилися від проходження поблизу шведського узбережжя і обрали альтернативний маршрут південніше данського острова Борнгольм.

Раніше більшість таких суден використовували північний маршрут, який проходив ближче до територіальних вод Швеції. Нині ж фіксується зміна поведінки, що, за оцінками аналітиків, свідчить про спробу уникнути посиленого контролю.

Подібна тенденція спостерігається і в інших регіонах. Зокрема, у березні частина суден почала уникати Ла-Маншу після попереджень з боку Великої Британії щодо можливих конфіскацій. У результаті танкери обирають довші маршрути, обходячи Британські острови.

Водночас Данія, попри загальне посилення контролю за транзитним судноплавством, не зупиняє такі судна під час проходження проток. У Копенгагені пояснюють це дотриманням норм міжнародного морського права, які гарантують свободу навігації.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що регулярні перевірки ускладнюють діяльність тіньового флоту та підвищують рівень безпеки в регіоні. «Обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв – найефективніший спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів», – наголосив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує використовувати так званий «тіньовий флот» для експорту нафти в обхід санкцій. За його словами, у морі перебуває понад 110 таких танкерів, на борту яких понад 12 млн тонн російської нафти, що може принести країні-агресорці близько $10 млрд.

Глава держави наголосив, що послаблення санкцій проти РФ не відповідає реальній ситуації та лише підживлює впевненість російського керівництва у можливості продовжувати війну. Він також звернув увагу на масштаб обстрілів, зазначивши, що лише за один тиждень Росія застосувала тисячі ударних дронів, керованих авіабомб і ракет по українських містах і громадах.