Кожен четвертий українець має позитивні емоції до СРСР

12% українців розпад комуністичного гетто оцінюють як негативну подію

53% сограждан змінили своє ставлення до СССР. Вау! Це ж треба! Кожному по премії!

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Без сардонічних глузувань: це не є зміна ставлення з поганого на дуже погане. Ні, це означає, що до війни 53% мали позитивне чи нейтральне ставлення до тюрми народів, імперії зла, більшовицького терору. Без війни їм несила було засудити совєтське минуле (як це зробили наші західні сусіди ще в 90-х).

Загалом: 12% розпад комуністичного гетто оцінюють як негативну подію (кожен 9-й мешканець країни). До них додаються ще 15% тих амеб, які не визначилися зі своїм ставленням до розпаду комуністичного монстра навіть під тиском війни. Разом отримуємо 27% телепнів зі синьо-жовтими паспортами, які або шкодують за розвалом СССР, або підвисли в часі. Це – кожен 4-й. На році війни, яку путін, власне, й назвав рестраврацією СССР.

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У розпал геноцидної війни проти України 13% – проти перейменування радянської та російської топоніміки. Це кожен 8-й мешканець воюючої країни. Ще більшому відсотку – понад 18 – байдуже, чиїм іменем названа їхня вулиця чи проспект. Тобто, напередодні роковини кривавої війни кожен 6-й соотєчественнік готовий далі жити на вулиці леніна, горького, чкалова чи лєрмонтова.