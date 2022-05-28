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    Думки вголос

    Останні рішення Московської церкви – загроза національній безпеці

    УПЦ МП хоче під шумок видавати себе за &laquo;українську церкву&raquo; з напоказ розірваними зв'язками з Москвою - Останні рішення Московської церкви – загроза національній безпеці
    УПЦ МП хоче під шумок видавати себе за «українську церкву» з напоказ розірваними зв'язками з Москвою

    Щоб здаватися «своїми», кагебісти завжди переодягалася в народне вбрання

    Сиромудрим я б назвав рішення, яке прийняли антипки в рясах на вчорашньому синоді-зльоті. Тіштеся, оглашенні! Незгода з патроном Кіріллом – ось і все рішення. Підступне, як і вся ця феесбешна шайка-лєйка.

    Замахуватися на власну автокефалію – це іскандер у груди України, яку вони 30 років зневажали, прив’язували до духовного кремля, трактували як малоросійську парафію Москви.

    Хитро придумали фарисеї: московський патріархат без московського патріархату. Видно, нанюхалися ладану і з якогось дива вирішили, що, формально, для галочки відсахнувшись від кірілла окаянного, їхня самопроголошена організація одразу стане білою й пухнастою, з чистого аркуша й, прости господи, з мироварінням. Миром у цій спільноті не пахло ніколи, а лише релігійною окупацією.

    З кірілом, чи з ондатрієм, чи з дияконом новінським – не важливо, під чиїм кришуванням діятиме структура, яка й надалі не визнає незалежності Української Церкви, надалі править служби недержавною мовою, надалі торочить про неканонічність національного православ’я, надалі базується на рускомірних духовних скрепах.

    Під шумок видавати себе за «українську церкву» з напоказ розірваними зв'язками з Москвою – це вкрай небезпечно! Цей момент не можна пропустити з міркувань національної безпеки. Бо як не перейменовуй чи перепідпорядковуй цю нечисть – вона такою залишиться в своїй суті. Не можна вестися на різного роду відволікальні й окозамилювальні фінти.

    Щоб здаватися «своїми», кагебісти завжди переодягалася в народне вбрання. Це їм полегшувало здійснювати диверсії в майбутньому.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

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    Теги: росія окупанти війна Російська православна церква в Україні Україна окупація #stoprussia
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    Останні рішення Московської церкви – загроза національній безпеці