Приклад для всіх українців: афроамериканець за півроку опанував українську мову і вільно спілкується

Блогер Джуда

6 хвилин скайп-бесіди - а мотивації на кілька тижнів уперед!

Темношкірий хлопець з Америки, Джуда, приїхав вивчати медицину в Україну і першим же ділом з нуля, ніколи не чуючи українську мову зроду, вивчив її настільки добре, що може вільно роздавати інтерв'ю і спілкуватися на всі теми.

Ось такі приклади - прямий докір тим, хто живе на нашій землі й уперто ігнорує українську. Як хтось у коментарях пожартував, у нас підростає нове покоління темношкірих українців, тоді як місцеві манкурти продовжують далі бути манкуртами.

Джуда з Америки може за півроку опанувати державну мову своєї нової країни - а соотєчєственнікі за ціле життя не годні. Це не парадокс. Це - умисел.

Я собі подумав, що регулярно в студію 4 каналу буду запрошувати іноземців, які українською краще спілкуються від наших домарощених

Джерело: блог Остапа Дроздова

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