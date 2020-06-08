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    Думки вголос

    Приклад для всіх українців: афроамериканець за півроку опанував українську мову і вільно спілкується

    • Остап Дроздов

      Журналіст

    • Розсилка
    Блогер&nbsp;Джуда - Приклад для всіх українців: афроамериканець за півроку опанував українську мову і вільно спілкується
    Блогер Джуда

    6 хвилин скайп-бесіди - а мотивації на кілька тижнів уперед!

    Темношкірий хлопець з Америки, Джуда, приїхав вивчати медицину в Україну і першим же ділом з нуля, ніколи не чуючи українську мову зроду, вивчив її настільки добре, що може вільно роздавати інтерв'ю і спілкуватися на всі теми.

    Ось такі приклади - прямий докір тим, хто живе на нашій землі й уперто ігнорує українську. Як хтось у коментарях пожартував, у нас підростає нове покоління темношкірих українців, тоді як місцеві манкурти продовжують далі бути манкуртами.

    Джуда з Америки може за півроку опанувати державну мову своєї нової країни - а соотєчєственнікі за ціле життя не годні. Це не парадокс. Це - умисел.

    Я собі подумав, що регулярно в студію 4 каналу буду запрошувати іноземців, які українською краще спілкуються від наших домарощених

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    українці українська мова Україна
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