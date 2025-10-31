У всьому винен шатдаун? Аеропортам у США критично бракує диспетчерів

Головна Світ Економіка
Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Аеропорти США відчувають проблеми із персоналом
фото із відкритих джерел

У США нестача диспетчерів через шатдаун викликала затримки авіарейсів

Аеропорти США страждають на дефіцит диспетчерів на тлі шатдауну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

У Міжнародному аеропорту Орландо затримки авіарейсів становили в середньому 2,7 години. Деякі рейси були затримані там на 12 годин, деякі скасовані. У Національному аеропорту імені Рональда Рейгана Вашингтона в Арлінгтоні також спостерігалися затримки рейсів, у середньому тривалістю 90 хвилин, також через проблеми з персоналом. Затримка тривала з 13:30 четверга до 1:00 п'ятниці, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

У Міжнародному аеропорту Орландо затримки авіарейсів становили, за даними видання, в середньому 2 години 40 хвилин. Деякі рейси були затримані там на 12 годин, а деякі скасовані. Через нестачу персоналу управління повітряним рухом Міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку ввів наземну зупинку деяких рейсів. У Національному аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні призупинення авіарейсів відзначено у другій половині дня та ввечері 30 жовтня.

Раніше міністр транспорту, виконуючий обов'язки директора Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору ( НАСА ) Шон Даффі попередив, що громадяни США можуть зіткнутися з ланцюговою реакцією затримок авіарейсів по всій країні через нестачу диспетчерів і технічних фахівців. Чиновник пояснив, що авіадиспетчери не отримують зарплати та не можуть забезпечувати свої родини.

Нагадаємо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі на 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа ).

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до США.

