У всьому винен шатдаун? Аеропортам у США критично бракує диспетчерів

У США нестача диспетчерів через шатдаун викликала затримки авіарейсів

Аеропорти США страждають на дефіцит диспетчерів на тлі шатдауну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

У Міжнародному аеропорту Орландо затримки авіарейсів становили в середньому 2,7 години. Деякі рейси були затримані там на 12 годин, деякі скасовані. У Національному аеропорту імені Рональда Рейгана Вашингтона в Арлінгтоні також спостерігалися затримки рейсів, у середньому тривалістю 90 хвилин, також через проблеми з персоналом. Затримка тривала з 13:30 четверга до 1:00 п'ятниці, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

Раніше міністр транспорту, виконуючий обов'язки директора Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору ( НАСА ) Шон Даффі попередив, що громадяни США можуть зіткнутися з ланцюговою реакцією затримок авіарейсів по всій країні через нестачу диспетчерів і технічних фахівців. Чиновник пояснив, що авіадиспетчери не отримують зарплати та не можуть забезпечувати свої родини.

Нагадаємо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі на 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа ).

