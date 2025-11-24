Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News

Вірогідність поїздки Зеленського до США безпосередньо залежить від результатів зустрічі в Женеві

Візит президента України Володимира Зеленського до США може відбутися вже протягом цього тижня

Президент Володимир Зеленський, ймовірно, найближчим часом відвідає Сполучені Штати для переговорів із лідером США Дональдом Трампом щодо шляхів завершення війни в Україні. Зараз обидві сторони обговорюють можливість проведення такої зустрічі на вищому рівні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBS News.

Візит може відбутися вже протягом цього тижня в рамках зусиль Трампа, спрямованих на укладення мирної угоди. Президент Трамп раніше висловлював бажання, щоб угода була укладена до Дня подяки, який припадає на 27 листопада.

Джерела, близькі до переговорного процесу, зазначають, що вірогідність поїздки Зеленського до США безпосередньо залежить від результатів зустрічі в Женеві, що відбулася 23 листопада.

Коментуючи свій мирний план, Дональд Трамп уточнив, що «терміни укладання угоди – гнучкі», а оприлюднений план «не був його остаточною пропозицією».

Державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори в Женеві, назвав їх «одними з найкращих» і дуже змістовними. При цьому він додав: «Але ще є деякий обсяг роботи, і саме цим зараз займатимуться наші команди».

Наразі чітких планів щодо візиту Зеленського до Трампа ще немає, попри активну дипломатичну роботу між країнами. Також наразі не заплановано жодних переговорів з Росією.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.