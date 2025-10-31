Головна Світ Політика
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами джерел ЗМІ, Трамп не відмовився від ідеї постачання ракет Україні
Остаточне рішення про надання американських ракет має ухвалити президент США

Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США Трамп заявив, що не хотів надавати ракети Україні нібито через брак зброї. Водночас за кілька днів до зустрічі із Зеленським Трамп казав, що США мають «багато Томагавків», які потенційно можуть надати Україні.

Як раніше повідомляли CNN джерела, Трамп не відмовився від ідеї постачання ракет, і адміністрація підготувала плани їх швидкого постачання Україні, якщо Трамп дасть відповідний наказ. Журналісти кажуть, що останніми тижнями президент США був настільки розчарований небажанням Путіна серйозно розглядати можливість мирних переговорів, що минулого тижня схвалив нові санкції США проти російських нафтових компаній і скасував заплановану зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення війни в Україні.

Одне з відкритих питань полягає в тому, як Україна буде запускати ракети, якщо США їх нададуть. Нещодавно Штати розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні.

«Хоча Пентагон не має занепокоєнь щодо запасів, американські військові чиновники все ще намагаються вирішити, як Україна буде навчатись користуватися ракетами та розгортати їх, повідомили чиновники. Джерела додали, що для ефективного використання ракет Україною ще потрібно вирішити кілька оперативних питань», – йдеться в матеріалі.

До слова, аналітики ISW вважають, що погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу». Фахівці зазначають, що Москва постійно намагається подати війну як виграшну для себе, ігноруючи реальність – російські війська досягають лише незначного виснажливого просування ціною великих втрат. На думку експертів, Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.

Теги: озброєння Пентагон США Tomahawk

