США припинили випуск пенні після понад 230 років в обігу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
США припинили випуск пенні після понад 230 років в обігу
Одна з останніх монет, викарбуваних в монетному дворі США у Філадельфії
фото: АР

Мільярди пенні все ще перебувають в обігу і залишатимуться законним платіжним засобом

США припинили виробництво пенні, відмовившись від одноцентових монет, які були невіддільною частиною американської культури протягом понад 230 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Коли монета була введена в обіг у 1793 році, за пенні можна було купити печиво, свічку або цукерку. Зараз більшість з них відкладають у банки або ящики для сміття, а виробництво кожної монети коштує майже чотири центи.

«Боже, благослови Америку, і ми заощадимо платникам податків 56 мільйонів доларів», – сказав скарбник Брендон Біч у монетному дворі США у Філадельфії, перш ніж натиснути кнопку, щоб викарбувати останній пенні. Потім монети були ретельно розміщені на підносі, щоб журналісти могли їх побачити. Останні кілька пенні мали бути продані з аукціону.

Мільярди пенні все ще перебувають в обігу і залишатимуться законним платіжним засобом, але нові монети більше не випускатимуться. Останньою монетою США, випуск якої було припинено, була півцентова монета в 1857 році, зазначив Біч.

До слова, президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун, який тривав рекордні 43 дні. Законопроєкт був схвалений Палатою представників з результатом 222 голоси «за» і 209 «проти» після інтенсивних дебатів. Церемонія підписання відбулася лише кілька годин після голосування в Палаті, і тепер цей закон набув чинності.

Теги: США монета гроші

