Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloombeg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Bloombeg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти
фото: Facebook/Orbán Viktor

Угорський премʼєр намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у суботу, 8 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloombeg.

За словами джерел агентства, місце зустрічі ще не визначено. Орбан ще на початку цього тижня заявив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні. Під час зустрічі політики обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту, оскільки Угорщина залежить від Росії в питаннях імпорту нафти і газу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба».

Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту. Цього тижня Будапешт оцінює «юридичний і фізичний вплив» нових обмежень, які минулого тижня запровадила адміністрація Трампа.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Віктор Орбан переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
3 жовтня, 23:34
Як зазначив Трамп, для зустрічі було обрано Угорщину, тому що їм з Путіним подобається Орбан
Трамп розповів деталі про майбутню зустріч із Путіним
17 жовтня, 20:53
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував
18 жовтня, 04:44
Окупанти вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині
Удар по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини, атака на Харків: головне за ніч
21 жовтня, 05:53
Трамп продемонстрував спільний знімок з Путіним у Білому домі
Посланець Путіна заявив, що підготовка саміту президентів США та РФ триває
22 жовтня, 02:18
Дональд Трамп не вперше оголошує про припинення торговельних переговорів з Канадою
Президент США заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою
24 жовтня, 07:24
Орбан і Мерц вступили у суперечку під час зустрічі
Мерц та Орбан посварилися на саміті ЄС
2 жовтня, 13:34
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58
Ватикан закликав світ об’єднати зусилля заради миру в Україні
Ватикан закликав світ об’єднати зусилля заради миру в Україні
Сьогодні, 04:46

Політика

Bloombeg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
Bloombeg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
США зняли санкції з відстороненого лідера Республіки Сербської Додіка
США зняли санкції з відстороненого лідера Республіки Сербської Додіка
Нова премʼєрка Японії відмовила Трампу у забороні імпорту російського газу – Reuters
Нова премʼєрка Японії відмовила Трампу у забороні імпорту російського газу – Reuters
Росія відреагувала на погрози Бельгії «зрівняти Москву із землею»
Росія відреагувала на погрози Бельгії «зрівняти Москву із землею»
Росіяни спричинили на Донбасі кризу безробіття. Лише 30% населення працює
Росіяни спричинили на Донбасі кризу безробіття. Лише 30% населення працює
Румунія вирішила урізати кількість депутатів
Румунія вирішила урізати кількість депутатів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua