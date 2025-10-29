Bloombeg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана

Угорський премʼєр намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у суботу, 8 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloombeg.

За словами джерел агентства, місце зустрічі ще не визначено. Орбан ще на початку цього тижня заявив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні. Під час зустрічі політики обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту, оскільки Угорщина залежить від Росії в питаннях імпорту нафти і газу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба».

Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту. Цього тижня Будапешт оцінює «юридичний і фізичний вплив» нових обмежень, які минулого тижня запровадила адміністрація Трампа.