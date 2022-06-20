Мер Хмельницького: російська мова у публічному просторі шкодить нашій перемозі

Симчишин: «Зараз вже мають зрозуміти всі: без міцної мови державу ми не побудуємо»

У неділю Верховна Рада на своєму засіданні заборонила російську музику в медіа та у громадських місцях. Але місцеві органи влади на своєму рівні робили це вже давно. На тому ж тижні, ще до рішення парламенту, Хмельницька область підхопила естафету регіонів, які заборонили публічне використання російського культурного продукту. Чому місто зробило цей крок тільки зараз – у інтерв'ю «Главкому» розповів мер Хмельницька Олександр Симчишин.

«Перше рішення приймала облрада, але, чесно кажучи, це була моя ініціатива. Бо в облраді найбільша фракція – «Команда Симчишина», яка готувала і вносила цей проєкт. На сесії міської ради було прийняте аналогічне рішення. Воно матиме трошки іншу юридичну силу, бо, зважаючи на низку нормативних документів, ми маємо право обмежувати ті чи інші речі і в місті заборона буде ширшою», – зазначив Симчишин.

Мер запевняє, що існуватиме структура, яка слідкуватиме за виконанням цього рішення – комунальне підприємство «Муніципальна дружина». Вона має право складати протоколи на виконання Кодексу про адмінправопорушення і притягувати порушників до відповідальності.

Симчишин також розповів, що це питання назріло давно і мер обговорював його ще десь в 2017-2018 роках.

«Воно навіть тоді насправді було запізнілим. Але зараз відкладати вже не можна. У публічному просторі мова ворога – це шкода державі, перемозі і нашому майбутньому. Якщо після 2014 року до 24 лютого цього року під час першого періоду війни ще хтось сумнівався і казав, що це не на часі, то зараз вже мають зрозуміти всі. Без міцної мови державу ми не побудуємо», – розповів мер Хмельницького.

Також він зазначив, що влада не може втручатися в приватний простір, бо це справа кожного. Дома на кухні людина може слухати будь-що, говорити будь-якою мовою, а в публічному просторі – у парках, вулицях, зупинках, ресторанах, кафе керівництво міста забороняє використання російськомовного продукту.

Нагадаємо, Рада заборонила російську музику в медіа та громадському просторі.

Також у школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року діятиме заборона на використання російської мови. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міськради.

Раніше уповноважений із захисту державної мови заявив, що 16 липня набирають чинності чергові пункти закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Ці норми стосуватимуться, зокрема, українізації електронного контенту.

Так, з 16 липня усі інтернет-представництва суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати українську версію основною та такою, що завантажується за замовчуванням. Вимога стосується не тільки сайтів, а й сторінок у соцмережах, YouTube-каналів, каналів у месенджерах, мобільних застосунків та ін.

Також 15 червня Хмельницька обласна рада запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області.