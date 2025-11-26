Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною

Трамп розповів, на що Росія погодилась у переговорах про мир з Україною

Американський лідер оцінив дії Росії у контексті переговорів про мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські переговорники досягають прогресу у мирних переговорах між Україною та Росією, а ключовою умовою, на яку погодилася Москва, стане припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час перельоту до Флориди Дональд Трамп повідомив журналістам, що Росія нібито погодилася на певні поступки у рамках мирного плану для України. За його словами, головною поступкою Москви буде припинення бойових дій і відмова від спроб захоплення нових територій.

«Ну, вони [росіяни] роблять поступки. Їхня велика поступка – припинити бойові дії й не захоплювати нових територій», – сказав американський лідер.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хотів би здійснити візит до Вашингтона, але це може статися після досягнення угоди. Трамп наголосив, що перемовини з Росією вже розпочаті, а Україна «триматиметься добре» та, за його оцінкою, загалом задоволена перебігом процесу й прагне завершення війни.

Як повідомлялося, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни. За словами українського лідера, з пунктів документа, який вдалося напрацювати під час переговорів у Женеві, можуть бути розвинуті домовленості.