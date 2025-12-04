Путін озвучив нову заяву щодо війни в Україні

Росія заперечує власну агресію та звинувачує Захід

У новій заяві російський диктатор Володимир Путін запевнив, що РФ «налаштована припинити війну», але водночас повторив пропагандистську тезу про те, що її нібито «розв’язав Захід руками України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.



Путін не визнав того, що саме Росія є країною-агресором та напала на Україну. Він заявив, що нібито саме західні країни «винні» у війні, однак так і не пояснив, яким чином ті «змусили» його напасти на сусідню країну.

«Росія налаштована завершити війну, яку проти неї почав Захід руками України», – заявив він.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін 4 грудня прибув з першим за чотири роки візитом до Індії. Урядовий борт приземлився на авіабазі Військово-повітряних сил Індії Палам в Нью-Делі.

Володимир Путін назвав «дуже корисною» зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером 2 грудня. Диктатор заявив, що зустріч з американськими представниками «була необхідною». Путін стверджує, що переговори проходили довго через те, що сторони обговорювали кожен пункт мирного плану окремо.

Речник Путіна сподівається, що США не розповсюджуватимуть подробиці про переговори щодо завершення війни. Він додав, що росіяни готові зустрічатися з американськими посадовцями «стільки, скільки буде потрібно для мирного врегулювання».