Окупанти понад дві доби лізли каналізаційною трубою та потрапили у полон

У замкнутому просторі у росіян були галюцинації та нервові зриви

Двоє російських окупантів, які здалися українським захисникам на Костянтинівському напрямку, розповіли про неймовірні випробування та повну абсурдність наказів їхнього командування. Як інформує «Главком», відео з допитом опублікувала 12-та бригада спеціального призначення «Азов».

Росіяни Скаут і Давлєт описали, як понад дві доби пересувалися по каналізаційній трубі діаметром 90 см, намагаючись дістатися тилу ЗСУ, щоб «для картинки» розгорнути триколор. У воді по пояс, з втомою і мінімумом сну, вони намагалися виконати наказ.

«Це пекло… За весь час ми спали півтори години, втратили гранати, рюкзаки порізалися об сталактити», – каже Давлєт, який служив у складі 150-ї дивізії. Росіянин зізнався, що під час руху в трубі у нього були галюцинації – здавалося, що над головою зоряне небо.

Його товариш Скаут, 2002 року народження, розповів про нервовий зрив у трубі.

«Не знаєш, скільки назад, скільки вперед… Сиро, холодно, голодно, вітер продуває. Єдине, на що сподівався – вижити», – каже Скаут.

Полонені визнають, що були шоковані ставленням свого командування і абсурдністю операції.

Раніше журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Також журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.