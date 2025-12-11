МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на юнацькому рівні

МОК підкреслює, що юні спортсмени з Росії та Білорусі не повинні бути покарані за політичні рішення своїх урядів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення про рекомендацію допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань юнацького віку, як індивідуальних, так і командних, під власними прапорами. Про це йдеться на офіційному сайті організації, пише «Главком».

Це рішення стало результатом обговорень на саміті МОК в Лозанні, і воно стосується лише змагань для молоді, де спортсмени ще не несуть відповідальності за політичні дії урядів своїх країн.

МОК підкреслює, що юні спортсмени з Росії та Білорусі не повинні бути покарані за політичні рішення своїх урядів. Таким чином, ці спортсмени зможуть брати участь у міжнародних турнірах, таких як Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Дакарі (Сенегал). Застосування цього підходу залежить від правил кожної міжнародної спортивної федерації, і організатори змагань повинні враховувати його на власний розсуд.

Нова політика МОК також включає рішення дозволити проведення міжнародних турнірів на території Білорусі. Однак проведення змагань у Росії залишається під забороною. МОК продовжує закликати міжнародні федерації утримуватися від організації змагань у Росії, що пов'язано з її агресивними діями на міжнародній арені.

Крім того, на саміті було підтверджено, що санкції проти урядів Росії та Білорусі залишаються в силі. Зокрема, чиновники цих країн не можуть отримувати акредитації або запрошення на міжнародні спортивні події. Відповідно до нових правил, росіяни та білоруси, які братимуть участь у змаганнях, виступатимуть лише в нейтральному статусі в категорії для дорослих, і командні дисципліни для них залишаються під забороною.

Раніше у грецькій Стародавній Олімпії відбулася урочиста церемонія запалення олімпійського вогню для зимової олімпіади 2026 року, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Через похмуру погоду церемонія відбулася на території Археологічного музею замість античного стадіону. В урочистостях взяли участь президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі та президент Греції Константінос Тасулас.