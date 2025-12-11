Головна Спорт Новини
search button user button menu button

МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на юнацькому рівні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на юнацькому рівні
Проведення змагань у Росії залишається під забороною
фото: AP

МОК підкреслює, що юні спортсмени з Росії та Білорусі не повинні бути покарані за політичні рішення своїх урядів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення про рекомендацію допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань юнацького віку, як індивідуальних, так і командних, під власними прапорами. Про це йдеться на офіційному сайті організації, пише «Главком».

Це рішення стало результатом обговорень на саміті МОК в Лозанні, і воно стосується лише змагань для молоді, де спортсмени ще не несуть відповідальності за політичні дії урядів своїх країн.

МОК підкреслює, що юні спортсмени з Росії та Білорусі не повинні бути покарані за політичні рішення своїх урядів. Таким чином, ці спортсмени зможуть брати участь у міжнародних турнірах, таких як Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Дакарі (Сенегал). Застосування цього підходу залежить від правил кожної міжнародної спортивної федерації, і організатори змагань повинні враховувати його на власний розсуд.

Нова політика МОК також включає рішення дозволити проведення міжнародних турнірів на території Білорусі. Однак проведення змагань у Росії залишається під забороною. МОК продовжує закликати міжнародні федерації утримуватися від організації змагань у Росії, що пов'язано з її агресивними діями на міжнародній арені.

Крім того, на саміті було підтверджено, що санкції проти урядів Росії та Білорусі залишаються в силі. Зокрема, чиновники цих країн не можуть отримувати акредитації або запрошення на міжнародні спортивні події. Відповідно до нових правил, росіяни та білоруси, які братимуть участь у змаганнях, виступатимуть лише в нейтральному статусі в категорії для дорослих, і командні дисципліни для них залишаються під забороною.

Раніше у грецькій Стародавній Олімпії відбулася урочиста церемонія запалення олімпійського вогню для зимової олімпіади 2026 року, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Через похмуру погоду церемонія відбулася на території Археологічного музею замість античного стадіону. В урочистостях взяли участь президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі та президент Греції Константінос Тасулас.

Читайте також:

Теги: санкції олімпійські ігри Міжнародний олімпійський комітет росіяни Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, яка зараз довжина лінії фронту
Довжина лінії фронту. Сирський оприлюднив свіжу цифру
9 грудня, 21:44
Вікторія Івлєва різко розкритикувала російських емігрантів у Європі
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
2 грудня, 13:13
Жінка з Південної Африки могла бути причетна до вербування цих осіб для збройних сил Росії
ПАР затримала чотирьох чоловіків, яких завербували для участі у війні на боці Росі
30 листопада, 01:55
Підозрюваний у несанкціонованому втручанні в телеінформаційні системи росіянин був тимчасово заарештований у Кракові
У Польщі затримано росіянина за злам ІТ-систем польських компаній
27 листопада, 11:59
Передвісник повномасштабної агресії: як Україна вперше оголосила воєнний стан
7 років тому вперше Україна ввела воєнний стан через події в Керченській протоці
26 листопада, 09:26
Соратник Путіна «вклонився» українським сім'ям, які «зберігають рідну російську мову»
Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
18 листопада, 11:05
Адвокат Дмитро Бузанов звернув увагу на маленьку шпарину, яку допустило РНБО
Як Міндіч може обійти санкції РНБО? Пояснення юриста
15 листопада, 11:41
Рубіо зауважив про «тіньовий флот» РФ
Рубіо зробив заяву про розширення санкцій проти РФ
13 листопада, 09:22
Фільм «Конотопська відьма» у прокаті фільм зібрав $1,4 млн
Українці висміяли армію Путіна у новому фільмі жахів: деталі The Guardian
12 листопада, 12:21

Новини

«Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій
«Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій
МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на юнацькому рівні
МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на юнацькому рівні
«Динамо» на виїзді програло «Фіорентині» у матчі Ліги конференцій
«Динамо» на виїзді програло «Фіорентині» у матчі Ліги конференцій
МОК дозволив використовувати російський прапор і гімн на міжнародних юнацьких турнірах
МОК дозволив використовувати російський прапор і гімн на міжнародних юнацьких турнірах
Ротань отримав рекордний штраф в Українській Прем'єр-Лізі
Ротань отримав рекордний штраф в Українській Прем'єр-Лізі
Тарасюк здобула першу медаль біатлонного сезону для України
Тарасюк здобула першу медаль біатлонного сезону для України

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua