Через щільний туман до Покровська просочується все більше росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Через щільний туман до Покровська просочується все більше росіян
За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу
фото з відкритих джерел

Негода обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника

Сили оборони України продовжують стримувати ворога, однак туман ускладнює оборону Покровська в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 7 корпус десантно-штурмових військ.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена. Щільний туман, який тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки», – ідеться у повідомленні.

Військові зазначили, що туман обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника.

Росіяни у свою чергу намагаються використовувати погіршення видимості, щоб нарощувати сили, створювати укриття у забудовах та готувати умови для подальшого наступу.

«За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу», – пояснили військові.

Водночас підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу, попри несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження російських груп.

«За 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 – поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях», – сказано у дописі.

Також у 7 корпусі ДШВ показали відео, наскільки складно виявляти та ліквідовувати противника.

Нагадаємо, у Покровську Донецької області під час спеціальних дій оператори Сил спеціальних операцій організували засідку на шляху пересування противника. Завдяки злагодженій роботі групи, було знищено чотирьох окупантів.

До слова, спецпризначенці «Альфи» СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях РФ у Покровську та в тилу противника у Донецькій області.

