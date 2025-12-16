Головна Країна Події в Україні
Бої за Куп'янськ: Сили оборони відрізали окупантів від постачання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Бої за Куп'янськ: Сили оборони відрізали окупантів від постачання
Операція зі звільнення та зачистки Куп’янська продовжується, і українські війська поступово звільняють місто від російських окупантів
Трегубов також повідомив, що в останні дні ворог активно здається в полон

Операція зі звільнення та зачистки Куп’янська продовжується, і українські війська поступово звільняють місто від російських окупантів. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктора Трегубова, ворог або знищується, або здається в полон, пише «Главком».

«Ця операція ще деякий час триватиме. Їх (росіян – «Главком») вже відсікли від постачання, це добре, але треба тепер зачистити місто остаточно від тих росіян, які там зараз присутні», – зазначив Трегубов. Він додав, що міські бої завжди дуже складні, адже Сили оборони бережуть життя своїх захисників.

«Оскільки українські сили діють максимально обережно, бережуть життя і вояків, і мирного населення, то очевидно, що це буде дуже ювелірна праця і через це відповідним чином ускладнена», – відзначив речник.

Трегубов також повідомив, що в останні дні ворог активно здається в полон, і серед полонених є не лише росіяни, а й найманці з країн третього світу. «Є ті, що здаються в полон, причому там не тільки росіяни, там доволі-таки активно здавались іноземні найманці за останні дні. Я не буду точно уточнювати, з яких саме країн, це країни третього світу», – сказав він.

На питання щодо перекидання додаткових російських сил під Куп'янськ для зміни ситуації на користь ворога Трегубов зазначив: «Якби у них була практична змога це зробити, вони б не допустили фактичного оточення міста».

Нагадаємо, російські заяви про «взяття» Куп’янська не відповідають дійсності. Хоча в місті справді перебуває понад сотня росіян. У самому Куп'янську перебувають окремі групи російських окупантів. Вони зайшли туди понад місяць тому. Саме на тлі такої присутності Росія почала доповідати своєму командуванню про нібито взяття міста.

Варто зазначити, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянськ Харківської області

Візит Зеленського до Куп'янська став для російських пропагандистів справжнім шоком і викликав хвилю обурення. 

Через світлини та відео українського лідера з Куп'янська, який російська пропаганда щодня «захоплює», у так званих російських воєнкорів сталася істерика. Зокрема, вони тепер намагаються вигадати, що це «монтаж», «постановка» або ж «небезпечна провокація».

Теги: полон Куп'янськ росіяни

