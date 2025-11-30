Пропагандист Соловйов заявив, що побував у Дніпропетровській області

На відео Соловйов демонструє так звані зуби драконів та рів, які називає «лінією оборони

Соловйов стверджує, що перетнув межу області разом із підрозділом угруповання «Восток»

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що побував на адміністративному кордоні Дніпропетровської області, де росіяни буцімто фіксують своє «просування» на тлі боїв за Новопавлівку. Про це повідомляє «Главком».

November 30, 2025

На відео Соловйов демонструє так звані зуби драконів та рів, які називає «лінією оборони між Донецькою та Дніпропетровською областю». Він також зазначає, що туман допоміг йому пересуватися «відносно безпечно».