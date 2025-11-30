Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пропагандист Соловйов заявив, що побував у Дніпропетровській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Пропагандист Соловйов заявив, що побував у Дніпропетровській області
На відео Соловйов демонструє так звані зуби драконів та рів, які називає «лінією оборони
фото: скріншот із відео

Соловйов стверджує, що перетнув межу області разом із підрозділом угруповання «Восток»

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що побував на адміністративному кордоні Дніпропетровської області, де росіяни буцімто фіксують своє «просування» на тлі боїв за Новопавлівку. Про це повідомляє «Главком».

Пропагандист стверджує, що перетнув межу області разом із підрозділом угруповання «Восток».

На відео Соловйов демонструє так звані зуби драконів та рів, які називає «лінією оборони між Донецькою та Дніпропетровською областю». Він також зазначає, що туман допоміг йому пересуватися «відносно безпечно».

Читайте також:

Теги: пропагандист відео Володимир Соловйов росіяни Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу
Через щільний туман до Покровська просочується все більше росіян
Вчора, 18:47
Квартира шириною 40 см, яку здають за $1 на день
У Китаї здається міні-квартира завширшки 40 см (відео)
28 листопада, 10:21
DeepState: Росіяни почали знімати пропагандистські репортажі з Покровська
DeepState: Росіяни почали знімати пропагандистські репортажі з Покровська
27 листопада, 01:47
Харків під масованою атакою: в місті близько 20 прильотів
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
24 листопада, 00:45
Італійський посадовець висловив «глибокий жаль із приводу пошкоджень», які він завдав через своє падіння
В Італії посадовець спіткнувся і розбив головою унікальний вітраж (відео)
19 листопада, 12:48
Зеленський та Макрон підписали документ, що дає Україні змогу придбати 100 літаків Rafale
Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
17 листопада, 21:11
Афанасьєв двічі керував у Горнозаводську
Ліквідовано ексмера російського Горнозаводська, який потрапив на фронт з колонії
13 листопада, 12:38
Росіяни не довіряють власним банкам – розвідка
Росіяни не довіряють власним банкам – розвідка
10 листопада, 04:40
Росія надає статус «іноземних агентів» тим, хто підтримував російське вторгнення в України
Росія почала репресувати Z-блогерів та власних пропагандистів – The Guardian
7 листопада, 10:47

Події в Україні

Пропагандист Соловйов заявив, що побував у Дніпропетровській області
Пропагандист Соловйов заявив, що побував у Дніпропетровській області
Морпіхи під час зачистки села захопили 19 окупантів. Один із полонених продекламував «Заповіт»
Морпіхи під час зачистки села захопили 19 окупантів. Один із полонених продекламував «Заповіт»
Розвідники вдарили по кадировцях під Бердянськом: деталі операції
Розвідники вдарили по кадировцях під Бердянськом: деталі операції
ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя
ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя
Що таке «Флаговтык»? Укладачі карт лінії фронту пояснили, як росіяни здійснюють «окупацію авансом»
Що таке «Флаговтык»? Укладачі карт лінії фронту пояснили, як росіяни здійснюють «окупацію авансом»
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua