Пропагандист Соловйов заявив, що побував у Дніпропетровській області
Соловйов стверджує, що перетнув межу області разом із підрозділом угруповання «Восток»
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що побував на адміністративному кордоні Дніпропетровської області, де росіяни буцімто фіксують своє «просування» на тлі боїв за Новопавлівку. Про це повідомляє «Главком».
Пропагандист стверджує, що перетнув межу області разом із підрозділом угруповання «Восток».
На відео Соловйов демонструє так звані зуби драконів та рів, які називає «лінією оборони між Донецькою та Дніпропетровською областю». Він також зазначає, що туман допоміг йому пересуватися «відносно безпечно».
Коментарі — 0