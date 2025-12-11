«Чернівціобленерго» віддало 1,7 млн грн компанії, пов'язаній з РФ: розслідування

За даними розслідування, контракт «Чернівціобленерго» було укладено без відкритого конкурсу

Акціонерне товариство «Чернівціобленерго» 5 грудня замовило товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» консультаційні послуги на 1,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на розслідування ресурсу «Наші гроші».

У розслідування зазначається, що власники компанії «ВС енерджі інтернейшнл Україна» – громадяни Німеччини та Латвії. Ці люди пов’язані з російськими власниками групи VS Energy. Серед них: Міхаіл Воєводін, віцеспікер Держдуми РФ Олександр Бабаков та власник футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер. Усі ці особи перебувають під санкціями України та інших країн. Але є важливий нюанс. Сама фірма «ВС енерджі інтернейшнл Україна», яка отримала державний підряд, не внесена до санкційних списків РНБОУ. Таким чином, хоча формально вона належить підсанкційним особам, сама компанія санкцій не має.

Формально компанія «ВС енерджі інтернейшнл Україна» належить підсанкційним громадянам, але сама не є санкціонованою скриншот

Крім того, за даними розслідування, цей контракт уклали без відкритого конкурсу (без електронної системи). Обленерго пішло на це, тому що до цього воно вже оголошувало відкриті торги, але їх скасували через відсутність бажаючих взяти участь. Для участі у скасованому конкурсі компанії мали відповідати певним умовам. Зокрема, потрібно було показати схожий договір про консультаційні послуги з енергорозподільчою компанією. Вартість того попереднього договору мала становити щонайменше 50% від очікуваної суми нового підряду.

На відкритих торгах замовник також вимагав, щоб компанія-учасник не перебувала під санкціями і гарантувала, що немає жодних перешкод для укладання договору. Компанія «ВС енерджі інтернейшнл Україна» своєї пропозиції на ті відкриті торги не подавала. А коли закупівлю провели без використання електронної системи «Прозорро», жодні вимоги до учасника вже не оприлюднювалися.

Згідно з розслідуванням, акціонером «Чернівціобленерго» є київська фірма ТОВ «ВС Груп Менеджмент». Цією фірмою володіють нідерландські компанії: «Вашингтон Холдінгз Б.В.» та «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.».

Кінцевими власниками (бенефіціарами) цих компаній є:

Марина Ярославська та Олег Сізерман (громадяни Німеччини).

Дамбінс Віліс, Вігантс Валтс та Альтбергс Артурс (громадяни Латвії).

Важливо, що нідерландські компанії та всі перелічені особи зараз перебувають під санкціями РНБОУ. Київська компанія «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» також належить одній із цих нідерландських фірм – «ВС Енерджі Інтернейшнл Н.В.».

Раніше Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження, за яким росіян звинувачують у створенні злочинної організації, посяганні на територіальну цілісність України і привласненні майна. Судячи зі статті «NV Бізнес», наразі націоналізована лише частка Гінера в PINBank.

У червні 2023 року Мін’юст подав позов до Вищого антикорсуду про застосування санкції у виді стягнення активів російської групи VS Energy. Серед них – акції восьми обленерго, зокрема «Чернівціобленерго», а також «Рівне-», «Житомир-» та «Кіровоград-» обленерго.

Відповідачами є власники групи «VS Energy» росіяни Міхаіл Воєводін, віцеспікер Держдуми РФ Олександр Бабаков, власник футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, а також особи, які виконують роль номінальних власників їхнього майна в Україні. За даними «Української енергетики», у липні 2023 року ВАКС арештував активи групи VS Energy і почав розгляд питання їхньої націоналізації.

За даними «Наших грошей», рішення суду ВАКС про націоналізацію обленерго з групи «VS Energy» за позовом Мінюсту досі не прийнято. Їхні акції не передано до АТ «Українські розподільні мережі» – державної компанії Міненерго, що управляє державними обленерго.

Бізнесмен Мстислав Скоробогатов був долучений до цього суду третьою стороною (раніше «лужниківці» відібрали у нього частки в компаніях, яким належали ТЦ «Метроград», ТЦ «Метрополіс» та готель «Русь»). В інтерв’ю «Цензору» він скептично ставився до цієї ініціативи через протидію всередині України:

«Річ у тому, що Мін’юст поставлений в умови, коли українська влада лівою рукою забирає російське майно, а правою – в особі Державного бюро розслідувань – усіляко блокує ці рішення, не надаючи Мін’юсту повної інформації про тривалу системну злочинну діяльність на території України структури ОЗУ «лужніковські» фінансово-промислової групи VS Energy», – казав Скоробогатов.

Також Скоробогатов пояснив зв’язок між російськими власниками бізнесу з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, який курує ДБР: «Начальником служби безпеки «лужніковських» в Україні є Віталій Іванович Яценко. Колишній працівник слідчих органів МВС, який в 2013-2014 роках за командою тодішнього заступника начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ Олега Татарова безпосередньо брав участь у репресіях учасників «Революції гідності». У Татарова, який зараз займає високу посаду заступника голови Офісу Президента, з Віталієм Яценко прямий зв’язок і давні дружні стосунки, я би сказав, що родинні стосунки. І, фактично, саме Яценко за рахунок своїх зв’язків сьогодні тактично, не стратегічно, «кришує» росіян і, найголовніше, їхніх українських посіпак в Києві, блокуючи повноцінне повернення активів «лужніковських» нашій державі. А ДБР, як ми знаємо, повністю під контролем Татарова. Ось тому з нашими українськими «гнидами» нічого не відбувається».

За даними з «Прозорро», після накладення санкцій у 2023 році на власників «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.», але не включення до санкційних списків самої фірми – вона у 2024-2025 роках отримала підряди на так і не націоналізованих обленерго росіян на 10,46 млн грн. Усі ці підряди пов’язані з консалтингом, менеджментом та управлінням роботою вказаних обленерго.

Наприклад, серед замовлених «Чернівціобленерго» послуг – участь в розробці пропозицій до регуляторних актів, комплексний аналіз усіх видів діяльності підприємства, консультації щодо здійснення закупівель (зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ), організація Zoom-зустрічей з уповноваженими особами з питань здійснення публічних закупівель тощо.

Нагадаємо, з початку 2025 року 91 українська компанія позбулася «російського сліду». Зміни відбулися попри законодавчі обмеження, введені з метою захисту національних інтересів України після початку війни з Росією. З цієї кількості 88 компаній наразі активно працюють, а три перебувають у стані припинення. З початку повномасштабного вторгнення (до 2025 року) ще 714 компаній вже видалили власників із РФ, попри те, що закон дозволяє такі зміни лише окремим категоріям громадян Росії (тим, хто легально проживає в Україні або володіє часткою до 10% у статутному капіталі).