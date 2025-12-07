Головна Світ Соціум
Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам через поїздки до РФ і Білорусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

фото: Sputnik (ілюстративне)

Департамент міграції Литви постановив скасувати дію тимчасової посвідки на проживання для низки росіян

Литовська влада вирішила позбавити тимчасового дозволу на проживання 145 громадян Росії через те, що вони часто відвідували державу-агресорку. Про це повідомив департамент міграції Литви, передає «Главком».

Департамент міграції Литви напередодні, 5 грудня, постановив скасувати дію тимчасової посвідки на проживання для низки росіян. Це сталося через часті поїздки людей до Росії або Білорусі.

Згідно з литовськими законами, автоматичне анулювання посвідки на проживання відбувається для тих, хто протягом трьох місяців здійснив поїздку до двох згаданих держав більше одного разу. Відомо, що такий режим для фізичних осіб ввели в Литві у 2023 році та неодноразово продовжували.

Остання пролонгація з розширенням заходів відбулася у квітні 2025 року і буде активна до травня 2026 року.

Раніше міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович своїм наказом затвердив новий порядок контролю за громадянами РФ, які прямують транзитом через литовську територію до Калінінградської області.



