Головний міграційник Хмельниччини втрапив у гучний скандал, після якого дружина подала на розлучення

Начальник управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області заднім числом придумав алібі і… розлучився з дружиною, майно якої не декларував

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами декларування недостовірної інформації очільником міграційної служби Хмельниччини

Начальник управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області Олег Паньков після відкриття кримінального провадження за фактами декларування недостовірної інформації розлучився з дружиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Розірвання шлюбу між посадовцем та його дружиною відбулося наприкінці квітня цього року. У суді Паньков наполягав: з грудня 2020 року живе окремо і не веде спільне господарство. За його словами, шлюб існує лише формально тому не бажає із дружиною йти на примирення.

Подружжя Панькових розлучилося після того, як НАЗК взялося за перевірку декларації посадовця, а потім ДБР відкрило кримінальну справу витяг із судового реєстру

Зі свого боку дружина начальника обласної міграційної служби, яка ініціювала процес розлучення, також виступила за розірвання стосунків із чоловіком, додавши, що наразі проживає за кордоном.

Суд підтримав бажання сім’ї Панькових і розлучив їх.

Цьому розриву стосунків передували результати повної перевірки декларації за 2023 рік Олега Панькова. Як свідчать висновки Національного агентства з питань запобігання корупції, декларант приховав активи, вартість яких складає 27,8 млн грн. Зокрема, міграційник не вказав у своїй декларації нерухоме та рухоме майно дружини, її корпоративні права на підприємство та даних про кредит на суму 224,6 тис. грн у Приватбанку.

Олег Паньков переконував НАЗК, що у нього складні взаємини з дружиною та відсутній спільний побут. Тому логічно він і не декларував її майно витяг із висновку НАЗК

Нацагентство не повірило поясненням декларанта про складні взаємини з дружиною та відсутність спільного побуту. Як контраргумент, НАЗК зазначило: у листопаді 2023 року сім’я Панькових разом із дітьми відпочивала у люксовому готелі на Львівщині.

За матеріалами перевірки НАЗК Головне слідче управління Державного бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Як стало відомо «Главкому», слідство отримало дозвіл суду до телефонних дзвінків та вхідних і вихідних sms-повідомлень Олега Панькова, його дружини та двох дітей за період з січня 2022 року до 23 травня 2025 року.

Крім того, правоохоронці зацікавилися придбанням дружиною посадовця автівок Audi Q5, 2023 року випуску і Audi Q8, 2023 року випуску. Наприклад, купівля Audi Q8, 2023 року випуску з автосалону коштувала 2,64 млн грн. Тому слідчі звернулися із запитами до дилера Audi у Хмельницькому.

Варто наголосити: через два тижні після перевірок НАЗК Олег Паньков опублікував виправлений варіант щорічної декларації за 2023 рік, де відобразив дані про які раніше «забув».

Як відомо, з жовтня 2012 року Олег Паньков очолює управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області.

Як повідомляв «Главком», за перші шість місяців 2025 року посадовці подали понад 706 тисяч декларацій, за даними НАЗК. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кожна восьма декларація згодом була виправлена.