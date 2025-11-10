Головна Країна Кримінал
Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування
У Раді зареєстровано постанову про звільнення міністерки енергетики
скріншот з відео Суспільного

Світлана Гринчук стверджує, що всі зловмисники мають бути притягнуті до відповідальності

Очільниця Міністерства енергетики Світала Гринчук, яка раніше була заступницею Германа Галущенка, прокоментувала операцію «Мідас». Вона заявила про «нульову толерантність до корупції». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг урядовці.

«Для мене, як для міністра енергетики, важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені і буде доведена їхня провина, мають бути притягнуті до відповідальності. Нульова толерантність до корупції», – пояснила вона.

Урядовиця заявила, що Ігор Миронюк, який був в оприлюднених НАБУ матеріалах, не є її радником. «Наскільки знаю, у попереднього міністра (Германа Галущенка – «Главком») такого радника також немає», – додала вона.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через нього пройшло близько $100 млн.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

