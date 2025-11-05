Головна Київ Новини
Керівник приватної фірми підозрюється у виведенні 47 млн грн з бюджету Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Керівник приватної фірми підозрюється у виведенні 47 млн грн з бюджету Києва
Відповідно до умов договору постачальник мав забезпечити прозорість формування ціни та інформувати споживача про зміни тарифів на ринку
фото: поліція Києва/Facebook

Наприкінці 2022 року між приватним товариством та КП «Київпастранс» було укладено договір на постачання електроенергії вартістю понад 838 млн грн

Поліцейські Києва оголосили про підозру гендиректору приватної компанії, який привласнив понад 47 млн грн з бюджету столиці під час постачання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

«Наприкінці 2022 року між приватним товариством та КП «Київпастранс» було укладено договір на постачання електроенергії вартістю понад 838 млн грн. Відповідно до умов договору постачальник мав забезпечити прозорість формування ціни та інформувати споживача про зміни тарифів на ринку», – йдеться в повідомленні поліції Києва.

Поліцейські Києва оголосили про підозру гендиректору приватної компанії
Поліцейські Києва оголосили про підозру гендиректору приватної компанії
фото: поліція Києва

Згідно з повідомленням, таким чином до комунального підприємства постачалася електроенергія протягом 2023 року та за цей час тарифи на неї постійно коливалися, про що знав підрядник.

«Втім в офіційних документах інформація про реальні тарифи була приховуваною та майже весь рік КП "Київпастранс" споживало електроенергію за завищеною вартістю», – наголошують в поліції Києва.

У результаті на рахунок підприємства було безпідставно перераховано понад 47 млн грн бюджетних коштів.

Раніше повідомлялося, що директору товариства, яке постачало електроенергію комунальному підприємству «Київпастранс», повідомлено про підозру у заволодінні понад 11,5 млн грн

Також Нацполіція затримала шістьох посадовців, причетних до масштабних схем із привласнення коштів міського бюджету Києва. Серед них – керівники комунальних підприємств, що відповідають за ремонт і утримання автомобільних шляхів у Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському районах столиці, виконавець робіт КП ШЕУ Дарницького району, а також заступниця начальника відділу КК «Київавтодор».

