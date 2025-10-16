Головна Країна Суспільство
У низці областей введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У низці областей введено аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

На Київщині знову – екстрені відключення світла

У столиці, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго.

«Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

Теги: енергетика відключення відключення світла

Енергетики готуються підключити місто до резервного джерела
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла
1 жовтня, 18:29
Наразі ситуація перебуває під контролем відповідних служб
Атака на Чернігівщину: без світла залишилися 50 тис споживачів
4 жовтня, 10:01
Через удари РФ по критичній інфраструктурі лівий берег Києва залишився без енергопостачання
Удар по столиці. ДТЕК повідомив, коли у киян зʼявиться світло
10 жовтня, 07:42
На Київщині та Дніпропетровщині скасовано екстрені відключення світла
Ще у двох регіонах скасовано екстрені відключення світла
10 жовтня, 23:53
Спекуляції під час блекауту: податкова звернулась до підприємців
Спекуляції під час блекауту: податкова звернулась до підприємців
12 жовтня, 05:20
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
24 вересня, 18:10
З 15 по 21 вересня на Дніпропетровщині енергетики змогли повернути електропостачання у 45,1 тисячі домівок
За тиждень ДТЕК повернув світло 55 тисячам родин після обстрілів
22 вересня, 16:19
У разі відсутності мобільного зв’язку, з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
10 жовтня, 12:04
Міненерго повідомило, коли скасуються аварійні відключення світла
Міненерго повідомило, коли скасуються аварійні відключення світла
13 жовтня, 11:03

Суспільство

«Азов», «Хартія» і «Третя штурмова» розкрили секрет успіху у залученні людей до армії
«Азов», «Хартія» і «Третя штурмова» розкрили секрет успіху у залученні людей до армії
Графіки відключення світла 16 жовтня 2025 року діятимуть в усіх областях. Заява «Укренерго»
Графіки відключення світла 16 жовтня 2025 року діятимуть в усіх областях. Заява «Укренерго»
У низці областей введено аварійні відключення світла
У низці областей введено аварійні відключення світла
Підірвався на фугасній міні на Харківщині. Згадаймо Андрія Шову
Підірвався на фугасній міні на Харківщині. Згадаймо Андрія Шову
Митрополит УПЦ МП, який під слідством в Україні, рвався на «допит» в ООН. Що вирішив суд
Митрополит УПЦ МП, який під слідством в Україні, рвався на «допит» в ООН. Що вирішив суд
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
