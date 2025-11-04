Головна Країна Кримінал
Правоохоронці провели обшуки в одній з філій «Енергоатому»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Правоохоронці провели обшуки в одній з філій «Енергоатому»
«Енергоатом» заявив, що дотримується антикорупційної політики
фото: energoatom.com.ua

«Енергоатом» наголошує, що «дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, недобросовісних або незаконних дій»

У вівторок, 4 листопада в одній із філій «Енергоатому» проводилися слідчі дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

«Компанія співпрацює зі слідством та надає всі необхідні документи й роз’яснення. «Енергоатом» зацікавлений у всебічному, об’єктивному та прозорому розслідуванні обставин, які стали підставою для проведення цих процесуальних дій», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» наголошує, що «дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, недобросовісних або незаконних дій».

«Компанія системно впроваджує антикорупційні механізми, внутрішній контроль і комплаєнс-процедури, спрямовані на забезпечення відкритості та відповідальності. Товариство є надійною опорою енергетичної безпеки держави, і всі відокремлені підрозділи продовжують працювати, забезпечуючи стабільне виробництво електроенергії для українських споживачів. «Енергоатом» неухильно дотримується антикорупційної політики та принципів доброчесності, адже лише прозорість та відповідальність є запорукою довіри суспільства», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Німеччина видала Україні фігуранта справи Національного антикорупційного бюро, який підозрюється у причетності до заволодіння майже 100 млн грн АТ НАЕК «Енергоатом». Ці гроші призначалися для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.

До слова, АТ «НАЕК «Енергоатом» 29 жовтня уклало договір із ПрАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна» за підсумками тендеру на страхування відповідальності голови та членів наглядової ради. Загальна вартість контракту становить 19,30 млн грн.

Як повідомлялося, акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» уклали контракт із приватним підприємством «Тех-Маш» на відновлювальний ремонт баштового крана KROLL K-10000 на Хмельницькій АЕС. Вартість робіт перевищує 260 млн грн, а завершити їх мають до жовтня 2026 року.

