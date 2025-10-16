Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч

Трамп: Ми будемо говорити з ним (із Зеленським - «Главком») про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ

«Главком» зібрав головні події ночі проти 16 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент США Дональд Трамп розповів, що поговорить з президентом України Володимиром Зеленським про ймовірний український наступ, повідомив, що Індія більше не купуватиме нафту у РФ та наголосив, що Ізраїль може може відновити операції в Газі, якщо ХАМАС порушить угоду, також цієї ночі стався масований збій у роботі YouTube.

Про що говоритимуть Трамп та Зеленський

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Як стало відомо, основною темою розмови Трампа та Зеленського стане війна та підготовка українських сил до можливого наступу.

Збій у роботі YouTube

У ніч проти 16 жовтня сотні тисяч користувачів зіткнулися з проблемами у роботі YouTube. Збій зачепив різні країни світу, зокрема США, країни Європи, Азії та Латинської Америки.

Зазначається, що перші повідомлення про проблеми почали надходити близько 2-3 години ночі. Користувачі скаржаться, що не можуть вмикати відео, сторінки не завантажуються або програвач видає повідомлення про помилки. У деяких випадках відео просто обриваються або зникає доступ до них повністю.

Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме нафту у РФ

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна припинить закупівлю російської нафти.

Американський лідер зазначив, що після тривалого тиску з боку Вашингтона Делі погодився врахувати позицію США. «Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії», – сказав Трамп журналістам.

Трамп розповів, з якої причини Ізраїль може відновити бойові дії в Секторі Газа

Президент США Дональд Трамп заявив, що ізраїльські війська можуть негайно відновити бойові дії в Секторі Газа, якщо угруповання ХАМАС не дотримуватиметься умов угоди про припинення вогню.

Трамп підкреслив, що рішення про поновлення операцій може бути ухвалене «відразу після мого слова». «Те, що відбувається з ХАМАС, – буде швидко врегульовано», – зазначив президент у короткій телефонній розмові з телеканалом.

Трамп дозволив проводити таємні операції на території Венесуели

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Центральному розвідувальному управлінню дозвіл на проведення таємних операцій на території Венесуели, якщо вони спрямовані проти режиму Ніколаса Мадуро.

Зазначається, що новий дозвіл став черговим кроком Вашингтона в кампанії тиску на владу Каракаса. Він відкриває ЦРУ можливість проводити широкий спектр спецоперацій, включно з тими, що передбачають застосування летальної сили.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили встановили повний контроль над морськими маршрутами постачання наркотиків і тепер Вашингтон розглядає можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі – операцій на суші.

За словами Трампа, після посилення дій на морі в останні дні не зафіксовано жодного човна з контрабандним вантажем, які раніше перевозили великі партії наркотиків на швидкісних суднах. Він підкреслив, що «американські сили вже утримують море під повним контролем».

Сенатори підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ

Міністра фінансів США Скотт Бессент заявив, що сенат США підтримує надання президенту Дональду Трампу повноважень запроваджувати тарифи у розмірі 500% на Китай через закупівлі російської нафти.

Бессент зазначив, що, незважаючи на заяви Пекіна про намір «зберегти мир у світі», купівля китайцями російської нафти підтримує російську військову машину. За його словами, Китай закуповує 60% російських енергоресурсів, а також 90% іранських. Міністра також турбує, що значна частина українських дронів містить китайські комплектуючі.