Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла 8 листопада у Київській області

Завтра, 8 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 8 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 14:00 до 17:00;
  • 1.2 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
  • 2.1 черга – без світла з 16:00 до 17:30;
  • 2.2 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
  • 3.1 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
  • 3.2 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
  • 4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30; з 17:30 до 19:00;
  • 4.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30;
  • 5.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00;
  • 5.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00;
  • 6.1 черга – світло буде весь день;
  • 6.2 черга – світло буде весь день.
Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року фото 2

Як повідомлялося, команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.

Нагадаємо, завтра, 8 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Читайте також:

Теги: енергетика ДТЕК відключення світла Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу
Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу
10 жовтня, 22:16
Департамент розглядає можливість продовження зимових канікул
В Одесі скасовано осінні канікули в школах: названо причину
16 жовтня, 13:44
На Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії
Окупанти вдарили по енергооб'єктах: де обмежено споживання електроенергії
14 жовтня, 12:43
ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців
ДТЕК став одним з найкращих роботодавців України Новини компаній
20 жовтня, 18:55
Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання
У Бучі чоловік із ножем напав на 16-річну дівчину: нападнику загрожує до 15 років в’язниці
24 жовтня, 12:52
Водій Toyota Prado, не доїжджаючи до знаку населеного пункту «Логвин», здійснив зіткнення з велосипедистом та зник з місця події
На Білоцерківщині водій Toyota Prado збив на смерть пенсіонера-велосипедиста
29 жовтня, 17:19

Новини

Київ: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
Зник разом із мільйонами: начальнику відділу поліції у Києві повідомлено про підозру
Зник разом із мільйонами: начальнику відділу поліції у Києві повідомлено про підозру
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 8-9 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 8-9 листопада
Шахраї видурили у військового ЗСУ 3,2 млн грн на «лазерну зброю»
Шахраї видурили у військового ЗСУ 3,2 млн грн на «лазерну зброю»

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua