Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Завтра, 8 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
- 1.1 черга – без світла з 14:00 до 17:00;
- 1.2 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
- 2.1 черга – без світла з 16:00 до 17:30;
- 2.2 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
- 3.1 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
- 3.2 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
- 4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30; з 17:30 до 19:00;
- 4.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30;
- 5.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00;
- 5.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00;
- 6.1 черга – світло буде весь день;
- 6.2 черга – світло буде весь день.
Як повідомлялося, команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.
Нагадаємо, завтра, 8 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
