На Полтавщині викрито схему приватизації землі нацпарку

За даними слідства, через дії підозрюваних держава втратила 6,8 млн грн

На Полтавщині правоохоронці викрили схему, яка передбачала привласнення 100 га земель Національного природного парку «Пирятинський». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та Нацполіцію.

За даними слідства, серед фігурантів – керівник одного з відділів Пирятинської міськради, колишні керівники Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та ексголова Харківецької сільської ради.

фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Слідством встановлено, що у 2017–2020 роках фігуранти справи незаконно вилучили із постійного користування нацпарку «Пирятинський» 95 земельних ділянок площею 100 га. Землі передали в оренду фермерському господарству, керівником якого став колишній сільський голова. Унаслідок дій зловмисників держава зазнала збитків на 6,8 млн грн.

Наразі начальнику відділу Пирятинської міськради повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України). Колишнім керівникам Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та ексголові Харківецької сільської ради Пирятинського району – у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

До слова, справу про незаконну передачу під забудову частини парку «Нивки» у Києві передано до суду. Через дії чиновника громада столиці втратила 0,6 гектара заповідної землі та зазнала збитків на понад 6 млн грн.