Окупанти вдарили по енергетиках під час ремонтних робіт на Чернігівщині

Енергетики намагалися відновити важливий енергооб'єкт після ворожої атаки

Ремонтна бригада «Чернігівобленерго» потрапила під удар ворожих дронів під час відновлення важливого об'єкту енергетики на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Чернігівобленерго».

«Вчора ворог здійснив чергову атаку на енергосистему нашої області. У результаті було пошкоджено один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі. Без світла залишилися десятки тисяч споживачів», – йдеться в повідомленні.

Енергетики встигли сховатися в укриття, однак їхня машина зазнала суттєвих пошкоджень фото: Telegram/«Чернігівобленерго»

За словами пресслужби, відновлення об’єкта енергетики почали того ж дня. Спершу виконання робіт довелося відтермінувати до вечора, бо над об’єктом довго літав розвідувальний дрон. Коли ж безпекова ситуація нормалізувалася й роботи все-таки розпочалися, росіяни запустили на те ж місце іще кілька безпілотників

На щастя, персонал не постраждав – енергетики встигли сховатися в укриття, а ось їхня машина зазнала суттєвих пошкоджень. «У таких умовах останнім часом нашим енергетикам доводиться працювати чи не щодня. Росіяни не дають їм можливості підступитися до пошкоджених об’єктів електропостачання, завдають повторних ударів просто під час аварійно-відновлювальних робіт, полюють на їхню техніку. Ціна світла зростає», – зазначено в дописі.

Як повідомлялося, Чернігівщина знову стала ціллю російських атак. Внаслідок атаки БпЛА у Чернігові було пошкоджено чотири житлові будинки. Одна людина отримала травми та була доставлена до лікарні швидкою допомогою.