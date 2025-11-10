Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
За словами радника Зеленського, Банкова підтримує слідчі дії у справі про енергетичну корупцію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили топпосадовці та бізнесмени

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що для всіх фігурантів справи про корупцію в енергетичній сфері «має бути невідворотність покарання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Радник Зеленського прокоментував слідчі дії НАБУ і САП у межах операції «Мідас». «Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення – мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це», – зазначив він.

Литвин додав, що поки було лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей, зазначивши, що як тільки вони зʼявляться, Офіс президента буде підтримувати й «інші процесуальні дії».

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. За словами нардепа Ярослава Железняка, також обшуки проходили в «Енергоатомі».

Також детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. За даними джерел РБК-Україна, обшуки у Тимура Міндіча та Германа Галущенка проводилися в рамках однієї справи, яка стосується корупції в енергетичній сфері.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом стало відомо, що НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через нього пройшло близько $100 млн.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

Читайте також:

Теги: енергетика НАБУ корупція в Україні Дмитро Литвин Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе
Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе
5 листопада, 11:39
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
10 жовтня, 20:28
Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми після російських обстрілів
11 жовтня, 10:59
За даними слідства, у 2023 році посадовці придбали дрони, ціни яких перевищували ринкові до 90%
Посадовці Держспецзв’язку отримали підозри у розкраданні 90 млн грн на дронах
28 жовтня, 17:38
Покращення роботи енергосистеми можливе за умови зменшення російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі України
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень? Енергетик дав відповідь
3 листопада, 15:08
31 жовтня 2025 року в Україні діятимуть графіки відключення світла
31 жовтня 2025 року в Україні діятимуть графіки відключення світла
31 жовтня, 10:57
Російські ракети та дрони в жовтні вивели з ладу понад половину українського газовидобутку
Атаки на газову інфраструктуру. Енергетичний експерт попередив європейців про можливий сценарій
3 листопада, 16:01
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись
Відключення світла 4 листопада 2025 року: графіки
3 листопада, 19:44
Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
7 листопада, 19:15

Кримінал

Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування
Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
Операція «Мідас». Антикорупційна прокуратура почала службове розслідування через витік даних
Операція «Мідас». Антикорупційна прокуратура почала службове розслідування через витік даних
Операція «Мідас»: НАБУ та САП повідомили, як зловмисники відмивали гроші
Операція «Мідас»: НАБУ та САП повідомили, як зловмисники відмивали гроші
СБУ повідомила, скільки кримінальних справ відкрито проти кліриків Московської церкви
СБУ повідомила, скільки кримінальних справ відкрито проти кліриків Московської церкви
Операція «Мідас»: в одного з підозрюваних знайдено блокнот служби безпеки Путіна
Операція «Мідас»: в одного з підозрюваних знайдено блокнот служби безпеки Путіна

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua