Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП

За словами радника Зеленського, Банкова підтримує слідчі дії у справі про енергетичну корупцію

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили топпосадовці та бізнесмени

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що для всіх фігурантів справи про корупцію в енергетичній сфері «має бути невідворотність покарання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Радник Зеленського прокоментував слідчі дії НАБУ і САП у межах операції «Мідас». «Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення – мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це», – зазначив він.

Литвин додав, що поки було лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей, зазначивши, що як тільки вони зʼявляться, Офіс президента буде підтримувати й «інші процесуальні дії».

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. За словами нардепа Ярослава Железняка, також обшуки проходили в «Енергоатомі».

Також детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. За даними джерел РБК-Україна, обшуки у Тимура Міндіча та Германа Галущенка проводилися в рамках однієї справи, яка стосується корупції в енергетичній сфері.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом стало відомо, що НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через нього пройшло близько $100 млн.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.