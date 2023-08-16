«Півострів перетворюється на острів». ЗСУ назвали проблеми росіян у Криму

Для військових потреб РФ використовує у Криму ті самі шляхи, що і для цивільних

У російських загарбників у тимчасово окупованому Криму виникли проблеми з логістикою – вона ускладнилася й уповільнилася. Як наслідок, для військових потреб вони тепер використовують цивільні напрямки транспортування, ті, які поки що ще функціонують після ударів ЗСУ. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Річ у тому, що дійсно півострів у все більше перетворюється на острів у логічному сенсі, тому що ускладнена та уповільнена логістика. Але залишаються ще шляхи, за якими вона може буде здійснена. Та вона перенавантажена на тих шляхах, тому що для військових потреб використовують ті самі напрямки, що і для цивільних», – розповіла вона.

Гуменюк зауважила, що йдеться саме про материкову частину. Що стосується мостів, в тому числі й Кримського, то їх росіяни намагаються ремонтувати. Для цього вони створюють ремонтні бази, втім, їм важко знайти персонал, адже ця робота є небезпечною. Тому окупанти знаходять «добровольців», змушуючи їх працювати під дулом пістолета.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І якщо туди вже поцілили, то це зона досягання зброї Сил оборони. А це означає, що і понтонні переправи, як альтернативні, там теж не в абсолютній безпеці», – додала речниця.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня російський десантний корабель «Олєнєгорський горняк» зазнав серйозних ушкоджень внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту у Новоросійську.

Також уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі був пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

Згодом Служба безпеки України надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня.