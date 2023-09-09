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Литва передала Україні півтора мільйона боєприпасів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Литва передала Україні півтора мільйона боєприпасів
Загалом Литва вже виділила для допомоги Україні понад €1 млрд
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Згодом Литва передасть Україні системи Nasams

Міністерство оборони Литви повідомило, що 8 вересня передало Україні ще півтора мільйона боєприпасів у межах військової підтримки. Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

У литовському міноборони також наголосили, що вже незабаром в Україну передадуть ракетні комплекси NASAMS, засоби протидії, матеріально-технічне обладнання та інше.

Як підсумували в міністерстві, до осені цього року військова підтримка від Литви Україні вже включає вертольоти Мі-8, зенітні установки L70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів і боєприпаси до гранатометів.

Окрім цього, Литва активно навчає українських військових, забезпечує їхнє лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів та виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

Загалом Литва вже виділила для допомоги Україні понад €1 млрд або понад 1,2% від власного ВВП. Половина від цієї суми (близько 500 млн євро) становить військова підтримка. Як очікується, Литва передасть ще €200 млн протягом 2024-2026 років.

Раніше стало відомо, що Литва спільно з Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією закупить для України засоби протиповітряної оборони вартістю €107,5 млн. 

Теги: боєприпаси Литва зброя війна Україна

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