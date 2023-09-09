Литва передала Україні півтора мільйона боєприпасів

Згодом Литва передасть Україні системи Nasams

Міністерство оборони Литви повідомило, що 8 вересня передало Україні ще півтора мільйона боєприпасів у межах військової підтримки. Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

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У литовському міноборони також наголосили, що вже незабаром в Україну передадуть ракетні комплекси NASAMS, засоби протидії, матеріально-технічне обладнання та інше.

Як підсумували в міністерстві, до осені цього року військова підтримка від Литви Україні вже включає вертольоти Мі-8, зенітні установки L70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів і боєприпаси до гранатометів.

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Окрім цього, Литва активно навчає українських військових, забезпечує їхнє лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів та виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

Загалом Литва вже виділила для допомоги Україні понад €1 млрд або понад 1,2% від власного ВВП. Половина від цієї суми (близько 500 млн євро) становить військова підтримка. Як очікується, Литва передасть ще €200 млн протягом 2024-2026 років.

Раніше стало відомо, що Литва спільно з Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією закупить для України засоби протиповітряної оборони вартістю €107,5 млн.