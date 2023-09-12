У Тбілісі з'явився пам’ятник Герою України Мацієвському

Внизу на пам’ятнику написано «Героям Слава», як відповідь на останню фразу Мацієвського

У Грузії встановили пам’ятник українському військовому Олександру Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли за фразу «Слава Україні». Про це передає «Укрінформ».

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Українського воїна зобразили таким самим, яким він був на останніх кадрах перед своєю смертю. На тому самому відео, яке раніше було опубліковано в мережі, Олександр стояв у військовій формі та тримав цигарку. Внизу на пам’ятнику написано «Героям Слава» як відповідь на його останню фразу.

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У коментарях під фотографією пам’ятника користувачі мережі наголосили, що Мацієвський став потужним символом українського народу.

Нагадаємо, у березні 2023 року у мережі з’явилося відео, на якому російські загарбники скоюють черговий воєнний злочин. Вони розстріляли українського військового, який потрапив до них у полон, після того, як той сказав «Слава Україні». Вбивство воїна було зняте окупантами на відео. Пізніше було встановлено, що жертвою росіян став Олександр Мацієвський зі 163 батальйону 119 окремої бригади ТРВ Чернігівської області.