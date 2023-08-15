100 рублів за долар – це добре чи погано?

Сьогодні російський Центробанк підвищив ключову ставку відразу на 3.5%

Є прописні істини. При падінні курсу валюти експортерам добре, імпортерам – погано.

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Російський бюджет отримає більше доходів, і дефіцит буде меншим, ніж міг би бути. Але потім з якимось лагом доведеться підтягувати і витрати.

Можна скільки завгодно слухати по телевізору, що інфляція близько нуля, але в магазинах ціни на імпортні товари зростають, а за ними тягнуться й інші. Тобто споживачі страждають.

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А головне, що 100 рублів за долар – це симптом хвороби. У здоровій економіці змін курсу на 70% за рік не буває.

Тож скільки б не розповідали, що санкції не працюють, а ВВП і жири в маслі зростають, результат на табло.

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Навздогін про курс рубля. Послухав і почитав усякого, викладу, як зрозумів.

Сьогодні російський Центробанк підвищив ключову ставку одразу на 3.5%, щоб зменшити кількість рублів в обороті і таким чином знизити тиск на курс.

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Допоможе чи ні, побачимо пізніше, але, як я писав учора, суть не в конкретних циферках. Суть у тому, що російська економіка через війну і санкції накопичила дисбаланси і прихворіла.

Падіння курсу рубля – симптом хвороби, а не сама хвороба.

Що потрібно відзначити:

Після шокової весни-2022, завдяки грамотним діям російського фінансово-економічного блоку, все нібито поступово прийшло в норму. Імпорт «заборонки» проторував нові не особливо легальні, але робочі стежки, експорт нафти і газу впав, але не до критичних значень. При цьому зміст валютних надходжень спотворився. Курс Кремля на відмову від валют «недружніх країн» зіграв поганий жарт. З російськими компаніями частково розплачуються рублями, юанями, дихрамами і мало кому потрібними рупіями. А ось за імпорт набагато частіше потрібно платити доларами і євро. І ці долари та євро потрібно купувати на біржі, де їх набагато менше, ніж раніше. Але головною причиною падіння курсу рубля називають відтік капіталу. Якось не дуже вірять у майбутнє російської економіки і іноземці, і місцеві бізнесмени. Російська оборонна промисловість, ясна річ, підвищила оберти. Цим, крім традиційного окозамилювання, пояснюються пристойні показники ВВП. Але це робота в порожнечу, озброєння виробляється, щоб згоріти в Україні. З таким самим успіхом можна виробляти мільйони самоварів і викидати їх у безодню, економічний сенс однаковий.

Підсумок усього цього – діра в бюджеті і падіння курсу рубля.

Підвищення ставки – це як жарознижувальне. Саме по собі воно не лікує, але допомагає поліпшити самопочуття. Мовляв, на якийсь час стане легше, а там організм якось сам одужає.

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У цьому й полягає інтрига – а чи зможе організм одужати сам по собі? Чи пігулка від жару тимчасово прибере симптоми (та ще й вдарить по печінці), а саму хворобу організм не витягне?

За цим і потрібно спостерігати.

ПС: І відразу – ні, якогось швидкого краху чекати не варто, все це повільні процеси. Питання в їхній невідворотності.