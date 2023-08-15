Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

100 рублів за долар – це добре чи погано?

glavcom.ua
Рубль стрімко йде на дно
фото з відкритих джерел

Сьогодні російський Центробанк підвищив ключову ставку відразу на 3.5%

Є прописні істини. При падінні курсу валюти експортерам добре, імпортерам – погано.

Російський бюджет отримає більше доходів, і дефіцит буде меншим, ніж міг би бути. Але потім з якимось лагом доведеться підтягувати і витрати.

Можна скільки завгодно слухати по телевізору, що інфляція близько нуля, але в магазинах ціни на імпортні товари зростають, а за ними тягнуться й інші. Тобто споживачі страждають.

А головне, що 100 рублів за долар – це симптом хвороби. У здоровій економіці змін курсу на 70% за рік не буває.

Тож скільки б не розповідали, що санкції не працюють, а ВВП і жири в маслі зростають, результат на табло.

***

Навздогін про курс рубля. Послухав і почитав усякого, викладу, як зрозумів.

Сьогодні російський Центробанк підвищив ключову ставку одразу на 3.5%, щоб зменшити кількість рублів в обороті і таким чином знизити тиск на курс.

Допоможе чи ні, побачимо пізніше, але, як я писав учора, суть не в конкретних циферках. Суть у тому, що російська економіка через війну і санкції накопичила дисбаланси і прихворіла.

Падіння курсу рубля – симптом хвороби, а не сама хвороба.

Що потрібно відзначити:

  1. Після шокової весни-2022, завдяки грамотним діям російського фінансово-економічного блоку, все нібито поступово прийшло в норму.
  2. Імпорт «заборонки» проторував нові не особливо легальні, але робочі стежки, експорт нафти і газу впав, але не до критичних значень.
  3. При цьому зміст валютних надходжень спотворився. Курс Кремля на відмову від валют «недружніх країн» зіграв поганий жарт. З російськими компаніями частково розплачуються рублями, юанями, дихрамами і мало кому потрібними рупіями. А ось за імпорт набагато частіше потрібно платити доларами і євро. І ці долари та євро потрібно купувати на біржі, де їх набагато менше, ніж раніше.
  4. Але головною причиною падіння курсу рубля називають відтік капіталу. Якось не дуже вірять у майбутнє російської економіки і іноземці, і місцеві бізнесмени.
  5. Російська оборонна промисловість, ясна річ, підвищила оберти. Цим, крім традиційного окозамилювання, пояснюються пристойні показники ВВП. Але це робота в порожнечу, озброєння виробляється, щоб згоріти в Україні. З таким самим успіхом можна виробляти мільйони самоварів і викидати їх у безодню, економічний сенс однаковий.

Підсумок усього цього – діра в бюджеті і падіння курсу рубля.

Підвищення ставки – це як жарознижувальне. Саме по собі воно не лікує, але допомагає поліпшити самопочуття. Мовляв, на якийсь час стане легше, а там організм якось сам одужає.

У цьому й полягає інтрига – а чи зможе організм одужати сам по собі? Чи пігулка від жару тимчасово прибере симптоми (та ще й вдарить по печінці), а саму хворобу організм не витягне?

За цим і потрібно спостерігати.

ПС: І відразу – ні, якогось швидкого краху чекати не варто, все це повільні процеси. Питання в їхній невідворотності.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інфляція росія економіка санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва вкотре була атакована безпілотниками
Росія завжди стає нестійкою, якщо війна затягується
31 липня, 13:23
Литовські номери автодилери продають в соцмережах
Попри санкції, росіяни завозять елітні авто через Литву – розслідування
20 липня, 14:55
Лідери країн-учасниць ЕКОВАС зібралися на позачерговому саміті
Переворот у Нігері: країни Західної Африки пригрозили повстанцям введенням військ
31 липня, 04:38
Заколот Пригожина у червні в РФ провалився
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
2 серпня, 07:08
Відтепер чеки на касах у Франції друкуватимуть тільки на вимогу
Одна з країн Європи більше не даватиме паперові чеки на касі, і ось чому
3 серпня, 16:15
Для поширення «вірусів» у системі ворог робив основну «ставку» на захоплення українських планшетів на полі бою
Росія намагалась викрасти дані про систему планування операцій ЗСУ
8 серпня, 15:24
Минулого року компанія «Піро-рос», де прогримів вибух, подала на банкрутство
Вибух на заводі під Москвою: російська влада та пропагандисти заплуталися в брехні
9 серпня, 12:45
Пожежа в Домодєдово
У Московській області після вибухів спалахнула сильна пожежа (відео)
10 серпня, 03:56
Прапор вільного Смоленська, презентований на пресконференції. Варшава, 13 серпня 2023 року
Депутат РФ створив рух за відокремлення Смоленської області від Росії
Вчора, 11:58

Роман Шрайк

100 рублів за долар – це добре чи погано?
100 рублів за долар – це добре чи погано?
Захід хоче знищити Росію? Чому це не так
Захід хоче знищити Росію? Чому це не так
Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
Ракетні удари по Україні. Сумна статистика
Ракетні удари по Україні. Сумна статистика
Що «Вагнер» забув у Білорусі? Відповідь очевидна
Що «Вагнер» забув у Білорусі? Відповідь очевидна
Чому вагнерівці переїхали у Білорусь? Відповіді на запитання
Чому вагнерівці переїхали у Білорусь? Відповіді на запитання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
34K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
25K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
5820
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5779
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
5536
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту